Seis muertos y decenas de heridos dejan los ataques de Rusia contra Ucrania

Por Max Hunder
KIEV, 11 jul (Reuters) - Rusia lanzó el sábado ataques con misiles y drones contra Ucrania, en los que murieron seis personas y decenas más resultaron heridas, informaron las autoridades, mientras Kiev, que tiene escasa munición para la defensa aérea, esperaba suministros.
Cuatro personas murieron y 17 resultaron heridas cuando dos bombas planeadoras impactaron en una zona muy concurrida de la ciudad norteña de Sumy, informaron las autoridades. Una de las bombas alcanzó una parada de autobús.
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Otras dos personas murieron y una más resultó herida a primera hora del día por un ataque con misiles contra la ciudad portuaria meridional de Odesa, mientras que un dron impactó en una empresa civil en la ciudad oriental de Járkov, hiriendo a siete personas.
Por su parte, once personas resultaron heridas en la capital, Kiev, durante un ataque nocturno en el que se utilizaron misiles balísticos y de crucero, así como drones.
"Las infraestructuras civiles fueron alcanzadas incluso antes de que se emitiera la alerta de ataque aéreo", dijo el presidente Volodímir Zelenski, refiriéndose a los ataques contra Kiev. "Nuestros defensores lograron derribar la mayoría de los objetivos, pero no los misiles balísticos".
Zelenski reiteró su llamamiento a los aliados de Ucrania para que entreguen rápidamente los paquetes de ayuda en materia de defensa aérea acordados en la cumbre de la OTAN de esta semana.
Con información de Reuters