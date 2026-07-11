Seis muertos y decenas de heridos dejan los ataques de Rusia contra Ucrania

Consecuencias de un ataque con misiles rusos en Kyiv.

Por Max ​Hunder

KIEV, 11 jul (Reuters) - Rusia lanzó el sábado ataques con misiles y ‌drones contra Ucrania, ‌en los que murieron seis personas y decenas más resultaron heridas, informaron las autoridades, mientras Kiev, que tiene escasa munición para la defensa aérea, esperaba suministros.

Cuatro personas murieron y ​17 resultaron ⁠heridas cuando dos bombas planeadoras ‌impactaron en una zona muy ⁠concurrida de la ciudad ⁠norteña de Sumy, informaron las autoridades. Una de las bombas alcanzó una parada ⁠de autobús.

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Otras dos personas murieron ​y una más resultó ‌herida a primera hora ‌del día por un ataque ⁠con misiles contra la ciudad portuaria meridional de Odesa, mientras que un dron impactó en una empresa ​civil ‌en la ciudad oriental de Járkov, hiriendo a siete personas.

Por su parte, once personas resultaron heridas en la capital, Kiev, durante ⁠un ataque nocturno en el que se utilizaron misiles balísticos y de crucero, así como drones.

"Las infraestructuras civiles fueron alcanzadas incluso antes de que se emitiera la alerta de ataque aéreo", ‌dijo el presidente Volodímir Zelenski, refiriéndose a los ataques contra Kiev. "Nuestros defensores lograron derribar la mayoría de los objetivos, pero no los misiles balísticos".

Zelenski reiteró ‌su llamamiento a los aliados de Ucrania para que entreguen rápidamente los paquetes ‌de ayuda ⁠en materia de defensa aérea acordados en la cumbre de ​la OTAN de esta semana.

Con información de Reuters