Los candidatos a dirigir una ONU en crisis serán evaluados en audiencias públicas esta semana

FOTO DE ARCHIVO: La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, asiste a su última rueda de prensa antes de finalizar su mandato en la ONU en Ginebra, Suiza

Por David Brunnstrom, Emma Farge y Olivia ​Le Poidevin

21 abr (Reuters) - Los cuatro candidatos que compiten por convertirse en el próximo secretario general de las Naciones Unidas se someterán este martes y miércoles a unas audiencias en abierto para presentar sus ‌candidaturas a la dirección de esta organización mundial ‌en crisis a partir del año que viene.

La chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall compiten por un mandato de cinco años al frente del organismo de 193 miembros, que puede prorrogarse otros cinco.

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Aunque son los únicos candidatos anunciados hasta ahora, otros pueden sumarse a la carrera en los próximos meses.

El próximo líder de la ONU se enfrentará a la enorme tarea de revitalizar una organización en crisis, cuya importancia ha disminuido significativamente en los últimos años.

A pesar de que cada vez más hacen caso ​omiso de las normas tradicionales ⁠del orden internacional, las grandes potencias han presionado a la ONU para que se reforme, recorte gastos y ‌demuestre su relevancia.

Los primeros en someterse a tres horas de intenso interrogatorio en la sede ⁠de la ONU en Nueva York por parte de los Estados ⁠miembros y los representantes de la sociedad civil serán Bachelet y Grossi el martes, seguidos de Grynspan y Sall el miércoles.

Actualmente hay muchos menos candidatos para el puesto que en 2016, cuando el actual secretario general, el portugués ⁠António Guterres, fue elegido entre un total de 13 candidatos, siete de ellos mujeres.

En los 80 ​años de historia de la ONU no se ha elegido a ninguna mujer, ‌a pesar de los crecientes llamamientos para poner fin ‌a esta anomalía, y la tradición ha dictado que el cargo rote entre regiones, siendo América Latina ⁠la siguiente en la lista.

Otra regla no escrita es que el secretario general nunca procede de ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU —Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos— para evitar una concentración excesiva de poder, aunque su respaldo es crucial en un proceso de selección largo y complejo.

LA CRISIS ​EXIGE UNA "VISIÓN PROACTIVA"

"La ‌necesidad de un secretario general preparado para defender una visión clara y proactiva de la ONU en materia de establecimiento de la paz y gestión de crisis no podría ser más urgente", escribió recientemente Daniel Forti, del International Crisis Group.

"Si los candidatos y los Estados miembros dejan pasar esta oportunidad, es posible que quede poco de la ONU que defender".

Bachelet, de 74 años, ha sido dos ⁠veces presidenta de Chile y fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En marzo, su propio país retiró su respaldo a su candidatura tras un cambio hacia la derecha en el Gobierno, pero ha conservado el apoyo de Brasil y México.

Bachelet ha sido objeto de críticas por parte de los conservadores estadounidenses por sus opiniones a favor del derecho al aborto y, este mes, el enviado de Washington ante la ONU pareció torpedear su candidatura al afirmar que compartía las preocupaciones sobre su idoneidad.

Grossi, un diplomático de carrera de 65 años y padre de ocho hijos que ‌habla inglés, español, francés e italiano, ha dirigido el organismo de control nuclear de la ONU durante seis años.

En su declaración de intenciones, Grossi dijo que "incluso en tiempos de división, las instituciones multilaterales pueden tener un impacto real y positivo".

Grynspan, de 70 años, exvicepresidenta de Costa Rica y actual directora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se describe a sí misma como una multilateralista reformista que ha creído toda su vida en los compromisos ‌de la ONU con la paz, el desarrollo y los derechos humanos, y que ha luchado contra las barreras de género.

"No espero un trato especial. Quiero un trato igualitario", dijo a Reuters.

Sall, de 64 años, presidente de Senegal desde hace 12 ‌años y hasta 2024, es ⁠geólogo e hijo de un vendedor de cacahuetes.

De voz suave y más cómodo en francés que en inglés, ha defendido el desarrollo africano y el apoyo a los países agobiados ​por la deuda. "Más que nunca, un multilateralismo reinventado sigue siendo la mejor manera de responder a los retos de un mundo en plena transformación", dijo en la red social X.

Con información de Reuters