Se sospecha de un nuevo caso de hantavirus en una isla remota mientras sigue el rastreo de contactos

Buques atracados en el puerto de Granadilla, donde se espera que llegue el MV Hondius que transporta a casi 150 personas, según la ministra española de Sanidad, Mónica García, en Granadilla de Abona, España

El viernes se identificó un nuevo caso sospechoso de hantavirus en un ciudadano británico en la isla de Tristán de Acuña, situada en el Atlántico ‌Sur, mientras continúan los esfuerzos para ‌localizar a los pasajeros del crucero de lujo afectado por el virus y a sus contactos directos.

La agencia británica de seguridad sanitaria no reveló más detalles sobre el nuevo caso sospechoso en la isla habitada más remota del mundo, donde viven solo unas 200 personas y en la que el crucero hizo escala el 15 de abril.

Tres personas —una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán— han fallecido a causa del brote en el MV ​Hondius.

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Otras cuatro personas, cuya infección ⁠ha sido confirmada —dos británicos, un neerlandés y un suizo—, están siendo tratadas en hospitales ‌de Países Bajos, Sudáfrica y Suiza.

Una mujer neerlandesa falleció poco después ⁠de haber abandonado el barco el 24 de abril. ⁠Era la esposa del "paciente cero", el hombre neerlandés que falleció en el barco el 11 de abril.

La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que ofrecerá información actualizada sobre ⁠el número de casos sospechosos y confirmados el viernes.

NO HAY NUEVOS CONTAGIOS EN ​PAÍSES BAJOS

Las autoridades sanitarias neerlandesas informaron el jueves de que dos ‌personas que habían estado en contacto cercano ‌con la mujer antes de que fuera retirada de un avión en Johannesburgo ⁠el 25 de abril, debido al deterioro de su estado de salud, habían dado negativo en las pruebas del virus.

Entre ellas se encontraba una azafata que había sido ingresada en un hospital de Ámsterdam con síntomas de una posible infección, según informó la Organización ​Mundial de la ‌Salud el viernes.

El instituto de salud pública neerlandés indicó el viernes que aún estaba a la espera de resultados claros de las pruebas del tercer caso.

BAJO RIESGO DE CONTAGIO GENERALIZADO

El hantavirus suele transmitirse a través de roedores, pero la cepa identificada en los pasajeros del Hondius puede, en casos excepcionales, ⁠transmitirse de persona a persona.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU han clasificado el brote de hantavirus como una respuesta de emergencia de "nivel 3", el nivel más bajo de activación de emergencia.

Otros expertos también han destacado la baja probabilidad de un contagio generalizado, pero el brote ha puesto a las autoridades en alerta máxima, ya que instan a todas las personas que hayan estado en contacto con pasajeros que abandonaron el Hondius antes de ‌que se notificara el brote a estar atentas a posibles síntomas.

Varios estados de Estados Unidos han indicado que están realizando un seguimiento de los residentes asintomáticos que regresaron a casa tras desembarcar del crucero.

Singapur aisló y realizó pruebas el jueves a dos residentes que habían estado a bordo del barco.

NO HAY PASAJEROS SINTOMÁTICOS A BORDO DEL BARCO

La operadora de cruceros Oceanwide ‌dijo el jueves que no había personas con síntomas de una posible infección a bordo del barco, que se esperaba que atracara en Tenerife, en las Islas Canarias, a primera hora del ‌domingo.

La OMS ha declarado ⁠que está elaborando unas directrices paso a paso para cuando las decenas de pasajeros que permanecen en el barco desembarquen y regresen a ​casa.

El servicio de salud británico ha indicado que los ciudadanos a bordo que no presenten síntomas serán repatriados en avión y se les pedirá que se aíslen durante 45 días.

Con información de Reuters