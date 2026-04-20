Xi insta a mantener abierto el estrecho de Ormuz en llamada con príncipe saudí

FOTO DE ARCHIVO: El príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, asiste al Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudí en Washington, EEUU

El ​presidente de China, Xi Jinping, pidió que se mantuviera el libre tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, ‌en una conversación telefónica ‌mantenida el lunes con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, en un momento en que Pekín intensifica sus esfuerzos para ayudar a poner fin a la guerra en Irán.

China está preocupada por la renovada inestabilidad en torno a esta vía navegable estratégica, mientras el alto el fuego entre Estados ​Unidos e Irán se ⁠ha visto sometido a nuevas tensiones después de que EEUU ‌tomara el control de un buque de carga ⁠iraní y Teherán indicara que, por ⁠el momento, no participaría en nuevas conversaciones de paz.

China es el principal comprador de crudo iraní. Irán ha cerrado en gran medida ⁠el estrecho a los buques que no sean los ​suyos desde que Estados Unidos e Israel ‌iniciaron la guerra en febrero, mientras ‌que Washington ha impuesto un bloqueo a los buques iraníes ⁠desde la semana pasada.

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China aboga por un alto el fuego inmediato y completo, e insiste en resolver los conflictos en Oriente Medio a través de canales políticos y diplomáticos, según citó ​la agencia ‌estatal de noticias Xinhua a Xi.

"El estrecho de Ormuz debe permanecer abierto al paso normal, ya que esto redunda en beneficio de los intereses comunes de los países de la región y de la comunidad internacional", ⁠dijo al líder saudí.

Ha aumentado la preocupación por la supervivencia del alto el fuego entre Washington y Teherán tras la incautación por parte de EEUU del buque iraní. Trump había reconocido el mérito de Pekín por ayudar a que Irán acudiera a las anteriores negociaciones con EEUU en Pakistán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino expresó el ‌lunes su preocupación por la "interceptación forzosa" del buque iraní por parte de Estados Unidos, al tiempo que instó a las partes implicadas a respetar el acuerdo de alto el fuego.

La llamada de Xi al príncipe heredero saudí se produjo tras una reunión celebrada la ‌semana pasada en Pekín con el príncipe heredero de Abu Dabi, en la que Xi instó al respeto del derecho internacional.

Xi también dijo al ‌príncipe heredero ⁠saudí que China apoya a los países de Oriente Medio para que "tomen las riendas de su futuro ​y su destino, y promuevan la estabilidad y la paz regionales a largo plazo".

Con información de Reuters