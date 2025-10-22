El expresidente francés Sarkozy estará protegido en prisión por agentes de policía

FOTO DE ARCHIVO. El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale de su casa el día de su encarcelamiento en la prisión de Sante para comenzar su condena de cinco años de prisión en París, Francia

22 oct (Reuters) -El expresidente francés Nicolas Sarkozy tendrá a dos agentes de policía apostados en las celdas cercanas mientras esté en prisión para garantizar que no sufra ningún daño, según ha dicho este miércoles el ministro del Interior francés.

Sarkozy ingresó el martes en la prisión de La Santé, en París, tras ser condenado a cinco años de cárcel por conspirar para recaudar fondos de campaña procedentes de Libia, lo que supone un duro golpe para el hombre que dirigió el país entre 2007 y 2012.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha dicho a la radio Europe 1 que dos policías que forman parte del dispositivo de seguridad que protege a los expresidentes estarán destinados permanentemente en celdas vecinas durante todo el encarcelamiento de Sarkozy.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El expresidente de la República tiene derecho a protección por su estatus. Es evidente que existe una amenaza contra él y esta protección se mantiene mientras está detenido", dijo Núñez.

Añadió que los agentes permanecerán al lado de Sarkozy durante su encarcelamiento "todo el tiempo que sea necesario". Los agentes formarán parte de un equipo que hará turnos rotativos en la prisión, según informaron medios franceses.

Sarkozy será recluido en la unidad de aislamiento de La Santé, donde los reclusos se alojan en celdas individuales y se mantienen separados durante las actividades al aire libre, lo que significa que no debe estar en contacto con otros reclusos.

Los sindicatos de guardias de prisiones protestaron por la presencia de policías en el interior de la cárcel.

Nicolas Peyrin, del sindicato CGT, afirmó que el personal de La Santé es perfectamente capaz de garantizar la seguridad de los reclusos y que la policía no era necesaria.

"No hay ningún valor añadido", dijo a la televisión BFM.

Hugo Vitry, funcionario de prisiones de La Santé y responsable de la sección local del sindicato Force Ouvrière, dijo que los funcionarios no habían sido informados del dispositivo de seguridad de Sarkozy.

"Nos hemos puesto en contacto con la Administración penitenciaria y con el Ministerio de Justicia para pedir explicaciones", dijo a BFM.

Los abogados de Sarkozy han presentado una solicitud de libertad anticipada, a la espera de su juicio de apelación, y dijeron que esperaban que esta solicitud fuera revisada en aproximadamente un mes. Dijeron que esperaban conseguir su puesta en libertad anticipada para Navidad.

Sarkozy ha negado sistemáticamente haber cometido delito alguno y ha calificado el caso de motivación política.

Con información de Reuters