La OMS advierte sobre medicamentos falsos para la diabetes y la reducción de peso

FOTO DE ARCHIVO: Un logotipo aparece en el exterior de un edificio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante una reunión del consejo ejecutivo sobre la actualización del brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Ginebra

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el jueves advertencias sobre semaglutidas falsificadas utilizadas en medicamentos para la diabetes y para bajar de peso, a la luz de tres lotes alterados de productos detectados en Brasil, Reino Unido y Estados Unidos.

La semaglutida es el ingrediente activo utilizado en el medicamento de Novo Nordisk para la diabetes, Ozempic, y en el tratamiento para bajar de peso Wegovy.

La OMS ha estado observando un aumento de informes de productos de semaglutida falsificados en Brasil, el Reino Unido y Estados Unidos desde 2022, dijo, aunque el del jueves fue el primer aviso oficial emitido por la agencia después de la confirmación de algunos reportes.

La organización también ha observado una mayor demanda de estos medicamentos.

Los productos falsificados pueden ser perjudiciales y, si no tienen los componentes necesarios en bruto, pueden provocar complicaciones de salud derivadas de niveles de glucosa en sangre o de peso no controlados, afirmó la OMS.

Con información de Reuters