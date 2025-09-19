Ganaderos griegos están devastados por brote de viruela ovina y sacrificio de rebaños

Ganaderos griegos pierden la esperanza mientras la viruela ovina diezma sus rebaños

Los ganaderos de ovejas griegos en el centro del país están desesperados debido a que la viruela ovina está destruyendo sus rebaños, mientras las autoridades del país advierten de una posible prohibición nacional del movimiento de animales.

El brote del virus altamente infeccioso amenaza con disparar los precios de los alimentos y afectar a la producción de feta, el famoso queso griego.

Giorgos Tasioulis, un ganadero de 45 años y padre de tres hijos, muestra su establo de ovejas vacío mientras intenta contener las lágrimas.

"Nuestra unidad ha vuelto a cero, nuestra familia ha vuelto a cero", dijo Tasioulis. Apenas unas semanas antes, sus 900 ovejas fueron sacrificadas y enterradas a pocos metros de su granja, en el municipio de Kileler, en el centro de Grecia.

En Tesalia, el corazón agrícola de Grecia, la viruela ovina está acabando con los rebaños. En los últimos 12 meses se han sacrificado más de 260.000 ovejas y cabras -aproximadamente el 2% de la cabaña nacional-, lo que ha obligado a cerrar 1.100 granjas, según datos del gobierno.

Las autoridades pusieron en marcha un plan de emergencia de 10 días, enviando veterinarios a las granjas y estableciendo zonas de desinfección.

El Ministro griego de Desarrollo Rural y Alimentación, Kostas Tsiaras, instó a los ganaderos a no ocultar las infecciones. "Es necesaria la responsabilidad de todos los implicados, ya que nuestro ganado está en peligro", dijo a primera hora del viernes en declaraciones a la cadena pública ERT.

(1 dólar = 0,8518 euros)

(Editado en Español por Ricardo Figueroa)