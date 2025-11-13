África sufre el peor brote de cólera de los últimos 25 años, según los CDC africanos

Sudán lucha contra brotes de dengue y cólera en Jartum.

ters) -África se enfrenta al peor brote de cólera de los últimos 25 años, según declaró el CDC africano a la prensa en una reunión informativa celebrada el jueves, en la que achacó el aumento a la fragilidad de los sistemas de abastecimiento de agua y a los conflictos.

Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirmaron haber registrado unos 300.000 casos de cólera y casos sospechosos, y más de 7.000 muertes. Las cifras suponen un aumento de más del 30% respecto al total de casos registrados el año pasado.

Los datos de los CDC africanos indican que en Angola y Burundi se ha producido un aumento de los casos en las últimas semanas, debido al deficiente acceso al agua potable.

El cólera es una enfermedad diarreica grave y potencialmente mortal que se propaga rápidamente cuando las aguas residuales y el agua potable no se tratan adecuadamente.

Según los CDC africanos, el brote en el Congo parece estar bajo control y el número total de casos ha disminuido. Las perspectivas en las zonas asoladas por el conflicto siguen siendo preocupantes, ya que la enfermedad se propaga rápidamente en campamentos superpoblados con un saneamiento deficiente.

La situación también ha mejorado en Sudán del Sur y Somalia.

Los CDC africanos dijeron que Etiopía había detectado ocho casos sospechosos de fiebre hemorrágica vírica y estaba esperando los resultados para determinar la causa exacta de la enfermedad. Se han desplegado equipos de respuesta rápida para controlar el presunto brote.

Los CDC africanos afirmaron que el brote de Mpox está disminuyendo en algunos de los lugares más afectados, pero sigue siendo preocupante en lugares como Kenia, Guinea, Liberia y Ghana.

(Reportaje de Jessica Donati; Edición de Toby Chopra, Editado en español por Juana Casas)