La Rioja lanza una campaña estratégica para fortalecer el cuidado y la prevención en salud mental comunitaria

La provincia de La Rioja impulsa una campaña clave en el cuidado de la salud mental comunitaria, una propuesta para promover la salud emntal, los hábitos saludables y el bienestar integral dese un enfoque interdisciplinario e intersectorial.

La iniciativa realizada por el Ministerio de Salud a través del Centro Comunitario de Día El Puente, en Plaza del Encuentro en la Plaza 25 de Mayo, contó con la participación de diferentes áreas de la cartera sanitaria, entre ellas la Dirección de Salud Mental, la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, la Coordinación de Nutrición y el Centro Primario de Salud San Vicente.

Espacios de escucha y sensibilización

Profesionales y residentes de salud mental generaron espacios de escucha y reflexión destinados a concientizar sobre el cuidado emocional y abordaron temáticas como la ansiedad, la depresión y el estrés. Uno de los momentos destacados fueron los “susurros poéticos”, coordinados por Adriana Petrigliano y pacientes del Instituto de Salud Mental, quienes compartieron lecturas y mensajes con los presentes y promovierono un encuentro íntimo y participativo.

En diálogo con Tiempo Popular, la integrante del equipo organizador del Centro Comunitario de Día El Puente, Candela Azcurra, aseguró: "Estamos en un festival de salud mental con distintos puntos de encuentro y actividades que buscan acercar los servicios a la comunidad. Es un espacio de escucha, de intercambio, de prevención y de acompañamiento".

Asimismo, remarcó que el trabajo en salud mental “se sostiene de manera intersectorial e interdisciplinaria”, ya que entienden que el bienestar “no se limita a especialistas del área, sino que requiere un abordaje integral junto a otros sectores”.

Promoción de hábitos saludables

Los de nutrición y atención primaria de la salud realizaron controles de presión arterial, peso y talla, además de brindar orientación sobre alimentación equilibrada y hábitos preventivos. “Aquí se hace el primer contacto con el paciente para luego derivarlo a los centros primarios de salud", explicó la coordinadora de Nutrición del Ministerio de Salud, Fabrice Yalid, y destacó que la alimentación y la actividad física "son pilares fundamentales para prevenir enfermedades”.

Yalid agregó en ese sentido que “de cada diez personas, seis presentan exceso de peso o sobrepeso y, en el caso de los niños, casi cinco de cada diez”, y subrayó la necesidad de reforzar las acciones preventivas desde la educación y la comunidad.

Salud mental y bienestar emocional

El licenciado Juan Manuel Javiles, de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental del Hospital Enrique Vera Barros, subrayó la relevancia de este tipo de espacios en un contexto social exigente. “Son épocas movilizantes, donde el estrés y el cansancio afectan el bienestar emocional. Es fundamental que la gente pueda acercarse, tener un espacio de escucha y recibir acompañamiento cuando lo necesite”, expresó.

La actividad contó además con la presencia de autoridades y equipos de distintos organismos, entre ellos la asesora de la OPS en salud mental, Marcela Arzuaga; el director de Salud Mental, Sebastián Barrionuevo; el director de Asistencia de Salud Mental, Fernando Ferreyra; y la coordinadora del dispositivo El Puente, Candela Azcurra. También participaron la coordinadora de Nutrición, Fabrizia Yalid, y personal del CAPS San Vicente.