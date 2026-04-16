En medio de críticas al ajuste de Nación, Insfrán tomó juramento al nuevo ministro de Desarrollo Humano de Formosa

Esta mañana, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, tomó juramento al nuevo ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, quien se desempeñaba en el área de laboratorios y diagnóstico del sistema sanitario provincial. Con este nombramiento, pasará a encabezar la cartera y reemplaza a Aníbal Gómez, quien estuvo al frente del área durante los últimos años, en el marco de una renovación dentro del gabinete formoseño.

Tras el acto realizado en la Casa de Gobierno, el ministro ratificó la continuidad del esquema sanitario al asegurar que “la salud pública seguirá el Modelo Formoseño”, en referencia al sistema impulsado por la gestión provincial. La designación de un perfil técnico con trayectoria interna refuerza una línea de gestión orientada a sostener y profundizar políticas ya establecidas.

En la misma línea, el gobernador expresó en sus redes sociales: "Nuestro Modelo Provincial, en su visión integral al servicio de los formoseños y formoseñas, tiene al sistema público de salud como un eje central, lo cual nos desafía a seguir fortaleciéndolo día a día".

En ese contexto, el nuevo ministro dialogó con la prensa local en donde planteó diferencias con la situación sanitaria a nivel nacional, al cuestionar el enfoque aplicado y defender el rol del Estado en la organización del sistema de salud. La referencia se inscribe en un escenario de tensiones entre Nación y provincias por el desfinancimiento y la gestión de políticas sanitarias.

Atencia cuenta con una amplia trayectoria dentro del Ministerio de Desarrollo Humano, donde se desempeñó como director provincial de laboratorios y participó en tareas clave vinculadas al diagnóstico y seguimiento epidemiológico, un área estratégica que cobró relevancia en los últimos años.

El acto de asunción se llevó a cabo en la Casa de Gobierno con la presencia de funcionarios provinciales, en el marco de una renovación parcial del gabinete que, más que implicar un cambio de rumbo, ratifica la continuidad del modelo sanitario local.

Avanza la innovación sanitaria en la provincia

Días atrás, el Gobierno de Formosa lanzó una Formación Continua en Electromedicina, una iniciativa orientada a especializar recursos humanos locales y acompañar la modernización tecnológica del sistema sanitario. Se trata de una propuesta poco extendida a nivel nacional, que busca posicionar a la provincia en el desarrollo de capacidades técnicas en salud.

El objetivo principal es dar respuesta al crecimiento del equipamiento en hospitales de mediana y alta complejidad, mediante la capacitación de técnicos en instalación, operación, calibración y mantenimiento de tecnología médica. Esta estrategia apunta no solo a mejorar la eficiencia del sistema, sino también a reducir la dependencia de servicios externos, un aspecto clave en términos de autonomía sanitaria.

La iniciativa forma parte de un convenio de cooperación interinstitucional y surge del trabajo conjunto entre el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad Provincial de Laguna Blanca y el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner”, en una articulación que busca integrar formación, tecnología y sistema público de salud.