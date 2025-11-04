El sistema público de salud de Formosa se consolida como espacio de formación clave para futuros profesionales médicos

En el marco de un acuerdo impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano provincial, el sistema de salud público formoseño se transforma en un espacio clave en la formación de nuevos profesionales de la salud, una instancia que marca la transición entre la capacitación académica y el ejercicio profesional.

En diálogo con Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el jefe del Área de Docencia e Investigación del hospital, Plinio Casola, detalló que hay "estudiantes que rotan su último año de carrera en el hospital”, y explicó “existe un convenio macro del Ministerio de Desarrollo Humano con distintas universidades y en este caso particular, con la Universidad de Santo Tomé - Facultad de Medicina". El Hospital Interdistrital Evita es uno de ellos y recibe a estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad de Santo Tomé que cursan su Práctica Final Obligatoria (PFO).

Casola destacó que el Hospital Evita tiene a su vez un subconvenio para "recibir a los alumnos de la PFO, para que puedan rotar y hacer sus prácticas acá”, y remarcó el valor de las rotaciones, además de señalar que los estudiantes se suman al sistema de residentes, particularmente en servicios como Cirugía. "Hay ya preestablecidos los programas y las actividades que estos alumnos pueden realizar en nuestras instituciones", enfatizó.

Una importante opción para formar profesionales

El referente del Hospital Evita indicó que la participación incluye el interrogatorio, el examen físico y estudios complementarios que se pidan de los pacientes, y precisó: “Van aprendiendo el manejo de los procesos de diagnóstico diferencial”.

Además, remarcó que las prácticas les permiten aprender a abordar las dificultades diagnósticas en un entorno real, lo que permite “entrar al quirófano a mirar las cirugías”, y reiteró las limitaciones que rigen la práctica de los estudiantes al aclarar que si bien se les permite ingresar al quirófano, ellos "no pueden intervenir, solo mirar”.

No obstante, Casola aclaró que “la propuesta inicial que buscaba acercar a los estudiantes formoseños que cursan fuera de la provincia a sus hospitales locales, el proyecto trascendió”, y concluyó que el hospital Evita recibió estudiantes de distintos puntos del país, como el caso de "un residente de La Rioja o también del extranjero, como uno brasilero que finalizó recientemente su rotación”.

Finalmente, informó que el flujo de estudiantes complementa la vocación del hospital como centro de formación, que además de las PFO, sostiene un amplio sistema de residencias médicas con 50 residentes de diversas especialidades, como Clínica Médica, Cirugía, Cardiología y Oftalmología.