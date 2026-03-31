A través de la campaña Ruta 81, Formosa impulsa colecta de sangre en el interior con participación regional

El Centro Provincial de Hemoterapia de Formosa llevó adelante la campaña "Ruta 81: Uniendo pueblos, salvando vidas", una iniciativa de donación de sangre que involucró a hospitales de distintas localidades del interior provincial. La iniciativa forma parte del desarrollo de la Red Provincial de Hemoterapia, un esquema que articula distintos niveles del sistema sanitario para garantizar el acceso a sangre segura en todo el territorio.

La actividad se desarrolló el viernes 27 de marzo y abarcó a los centros de salud de Las Lomitas, Estanislao del Campo, Pozo del Tigre, Comandante Fontana, Laguna Yema, Ibarreta y Los Chiriguanos, con acciones simultáneas en toda la región. El director del organismo, Víctor Cambra, explicó que la colecta se organizó en apenas 48 horas y destacó la participación de la comunidad y del sistema sanitario.

"En 48 horas se armó una gran colecta solidaria de la Ruta 81", señaló Cambra. El operativo también incluyó la participación del hospital de Pirané en la jornada previa, mientras que en Estanislao del Campo se realizaron procedimientos de aféresis y en Los Chiriguanos se inauguró una nueva unidad de donación.

Un compromiso de la provincia y los formoseños

El funcionario remarcó que la actividad se concretó gracias al compromiso conjunto de los equipos de salud y de la población, y valoró el crecimiento sostenido de la donación voluntaria. En ese sentido, indicó que se viene reduciendo la dependencia de donantes de reposición. Además, destacó la incorporación de equipamiento en hospitales de primer nivel de atención, lo que permite ampliar la capacidad de respuesta en zonas de bajo riesgo y fortalecer la presencia del Estado en el interior.

El traslado de las unidades recolectadas se realiza mediante el sistema del SIPEC, que asegura su llegada al centro provincial dentro de las 24 horas y bajo condiciones controladas de temperatura, incluso en contextos de altas temperaturas en el oeste formoseño.

En relación a los avances tecnológicos, el especialista detalló que los nuevos equipos permiten optimizar el proceso de extracción y conservación. "Hoy se cuenta con todo con los equipos: un sillón cómodo, un sellador térmico con circuito cerrado", explicó.

Estas mejoras posibilitan extender la vida útil de las unidades hasta 42 días y garantizan estándares más altos de seguridad tanto para donantes como para pacientes. De esta manera, la campaña no solo fortaleció la donación voluntaria, sino que también consolidó un sistema articulado que permite mejorar la calidad y disponibilidad de sangre en toda la provincia.