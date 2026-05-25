Rubio dice que EEUU buscará "otra vía" si fracasan las negociaciones con Irán

FOTO DE ARCHIVO: Buques en el estrecho de Ormuz son visibles cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán

Estados Unidos o bien llega ​a un buen acuerdo con Irán, o bien se enfrentará al país por "otra vía", dijo el lunes el secretario de Estado, Marco Rubio, mientras Washington restaba importancia a las esperanzas de un avance inminente en el conflicto que ya dura tres ‌meses.

Rubio dijo a los periodistas en Nueva Delhi que Estados ‌Unidos daría a la diplomacia todas las oportunidades para tener éxito antes de explorar "alternativas", después de que el presidente Donald Trump afirmara el domingo que había indicado a sus representantes que no se precipitaran a la hora de alcanzar ningún acuerdo con Irán.

"Había algo bastante sólido sobre la mesa en cuanto a su capacidad para abrir el estrecho (de Ormuz), conseguir abrirlo, entablar una negociación muy real, significativa y con un plazo limitado sobre la cuestión nuclear, y esperemos poder lograrlo", dijo Rubio.

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Un día antes, Trump escribió en Truth Social que el bloqueo estadounidense a los buques iraníes en el estrecho de Ormuz "seguiría en pleno vigor y efecto hasta que se alcanzara, certificara y firmara un acuerdo".

"Ambas partes ​deben tomarse su tiempo y hacerlo ⁠bien", añadió.

No hubo una respuesta inmediata por parte del Gobierno iraní. Sin embargo, la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia ‌Revolucionaria de Irán, dijo que EEUU seguía obstaculizando partes de un posible acuerdo, incluida la exigencia de Teherán ⁠de que se descongelen los fondos.

Los precios del petróleo caían un 6% el ⁠lunes, hasta mínimos de dos semanas, a medida que crecía el optimismo de que Estados Unidos e Irán se estaban acercando a un acuerdo de paz.

Trump avivó las expectativas de un acuerdo inminente el sábado al afirmar que Washington y Teherán habían "negociado en gran medida" un ⁠memorando de entendimiento sobre un acuerdo de paz que reabriría el estrecho de Ormuz.

Antes del conflicto, esta vía marítima crucial transportaba ​una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Ambas partes siguen en ‌desacuerdo sobre varios asuntos espinosos, como las ambiciones nucleares de Irán, ‌la guerra de Israel en Líbano contra la milicia Hezbolá, respaldada por Irán, y las exigencias de Teherán de que ⁠se levanten las sanciones y se liberen decenas de miles de millones de dólares de ingresos petroleros iraníes congelados en bancos extranjeros.

PUNTOS DE DESACUERDO

Un alto cargo del Gobierno de Trump esbozó lo que, según él, eran los últimos contornos de los temas que se están negociando.

Hablando bajo condición de anonimato, el alto cargo dijo que Irán había aceptado "en principio" abrir el estrecho de Ormuz, a cambio de que EEUU levantara su ​bloqueo naval, y deshacerse ‌del uranio altamente enriquecido de Teherán.

Estados Unidos entendía que el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, respaldaba el esquema general del acuerdo, añadió.

No hubo confirmación inmediata por parte de Irán ni más detalles sobre lo que significaba un acuerdo "en principio".

El alto cargo estadounidense dijo que Washington preveía reabrir primero el estrecho y levantar el bloqueo naval de EEUU. Negociar los detalles de las medidas nucleares llevaría más tiempo.

El alto cargo rechazó las sugerencias de que Irán no hubiera ⁠aceptado deshacerse de sus reservas de uranio enriquecido. "Es una cuestión de cómo", dijo.

Un segundo alto cargo del Gobierno dijo el domingo que el marco propuesto daría a los negociadores 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo.

Fuentes iraníes habían comunicado a Reuters que, en fases posteriores, podrían encontrarse "fórmulas viables" para resolver la disputa sobre sus reservas de uranio altamente enriquecido, incluida la dilución del material bajo la supervisión del organismo de control nuclear de la ONU.

Irán lleva mucho tiempo negando las acusaciones de Estados Unidos e Israel de que está desarrollando armas nucleares y afirma que tiene derecho a enriquecer uranio con fines civiles, aunque la pureza que ha alcanzado supera con creces la necesaria para la generación de energía.

Trump, cuya popularidad se ha ‌visto afectada por el impacto de la guerra en los precios de la energía en EEUU y que se ha enfrentado a intentos del Congreso por limitar sus poderes bélicos, ha destacado en repetidas ocasiones la posibilidad de un acuerdo para poner fin al conflicto iniciado por EEUU e Israel el 28 de febrero.

Desde principios de abril se mantiene un frágil alto el fuego.

El presidente respondió a las críticas sobre su gestión de las negociaciones y su disposición a llegar a un acuerdo con Irán.

"Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y adecuado. (...) Así ‌que no escuchen a los perdedores, que critican de lo que no saben nada", publicó Trump el domingo.

Cualquier acuerdo que refuerce el frágil alto el fuego actual traería alivio a los mercados, pero no resolvería de inmediato la crisis energética mundial, que ha disparado los precios del combustible, los fertilizantes ‌y los alimentos.

Los bombardeos de Estados ⁠Unidos e Israel contra Irán causaron la muerte de miles de personas en Irán antes de que se suspendieran a principios de abril.

Israel también ha matado a miles más y ha expulsado a cientos de miles de ​sus hogares en Líbano, país que invadió en persecución del grupo miliciano Hezbolá. Los ataques iraníes contra Israel y los países vecinos del golfo Pérsico han causado decenas de víctimas mortales.

Con información de Reuters