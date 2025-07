Quintela respaldó a Kicillof tras el fallo de YPF: "La nacionalización fue muy buena"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof repudió este martes la actitud del presidente Javier Milei, quien confirmó que no apelará el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska. La sentencia ordena a la Argentina transferir el 51% del paquete accionario de YPF a los demandantes por la nacionalización de la empresa en 2012. La postura de Kicillof fue respaldada por distintos sectores del peronismo, entre ellos el gobernador riojano Ricardo Quintela, quien también expresó su rechazo a la decisión del mandatario nacional.

En una entrevista con Radio AM 530, el primer mandatario riojano coincidió con el análisis de Kicillof con respecto a los beneficios que trago la nacionalización de YPF: "La nacionalización de YPF fue muy buena porque hoy la empresa está siendo bien codiciada por el valor agregado que también le adicionó Vaca Muerta". "Es imposible que puedan privatizar esta empresa, espero que reaccionemos fuertemente a esto", manifestó el gobernador sobre sus expectativas.

Bajo esta línea, aseguró que el actual Gobierno nacional no pone como prioridad los intereses nacionales ni el bienestar del pueblo argentino: "No hubo una sola política en beneficio de la sociedad, salvo para el sector financiero con la bicicleta que le saca la plata a todos los argentinos. Vino a endeudar más al país para beneficiar a sus socios y patrones". "Yo creo que tenemos que consolidar este proceso de mira entre todos los gobernadores en defensa de los intereses de cada una de las provincias de Argentina", añadió.

Del mismo modo, el gobernador aseguró que "el desencanto de la sociedad con el gobierno se va a precipitar un poco más rápido con la figura de Milei", ya que "este hombre vino a maltratar a la gente, quitarles los pocos derechos que tenían los argentinos y generar condiciones de vida difíciles", lo que genera un descontento generalizado por parte de la sociedad.

El fortalecimiento del peronismo tras las elecciones

Por otra parte, Quintela se refirió a la actualidad del peronismo como principal fuerza opositora al plan económico del actual Gobierno nacional. "Tenemos que generar un espacio donde podamos dejar de lado las aspiraciones personales para que prime el interés de los ciudadanos por sobre los intereses personales de cada uno", subrayó el gobernador.

"Tenemos que plantear un proyecto de país viable y que pueda empatizar la sociedad con él. Nosotros tenemos gobernadores que gobiernan de forma muy buena a pesar de la crisis y el desfinanciamiento. Hay muchos compañeros que llevan una gestión muy importante como Gildo Insfrán, con el que hay que sacarse el sombrero. A los que lo critican les digo que le ganen con los votos, si cada vez que compiten con él pierden por escándalo", agregó posteriormente, en relación a la reciente victoria justicialista en las elecciones legislativas de Formosa.

Por último, el gobernador se refirió a una posible candidatura del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para ser gobernador de La Rioja, idea que descartó: "Particularmente no creo que quiera ser gobernador porque no conoce la provincia. Nunca vivió en La Rioja, viene esporádicamente pero no visita los municipios, no le interesa. Sí creo que tiene interés de confrontar con el peronismo, que es quien le otorgó su calidad de vida a través de su padre". Cabe destacar que Quintela hace referencia a Eduardo Menem, padre de Martín, quien construyó su carrera política en el Partido Justicialista.