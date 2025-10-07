Quintela fortalece el Plan Angelelli y avanza hacia la urbanización de barrios populares en La Rioja

De la mando de Ricardo Quintela, la provincia profundiza el Plan Angelelli con el fin de urbanizar barrios populares. En esta oportunidad, el gobernador de La Rioja junto con la actual y candidata a diputada nacional Federales Defendamos La Rioja, Gabriela Pedrali, encabezaron una visita de obra en el barrio Lomas del Gitano, en la zona noroeste de la Capital.

Gabriela Pedrali, destacó en medios locales la continuidad del programa en distintos puntos de la provincia. Allí aseguró que el trabajo con las familias forma parte del compromiso permanente: “Este plan transforma vidas, y sostenemos ese compromiso a lo largo y ancho de la provincia, donde ya son 975 las familias alcanzadas”. Además remarcó la importancia de mantener la presencia activa del Estado en el territorio, a través de acciones concretas que fortalecen el tejido social.

Pedrali valoró el vínculo construido con los beneficiarios y destacó el profundo sentido humano del Plan Angelelli. En ese marco, afirmó: “Mientras el Plan Angelelli avanza, las familias lo comparten. Este es el cierre de un capítulo, pero también el inicio de otro, con nuevos proyectos de vida y la certeza de estar acompañados”. Además, subrayó que el objetivo es generar esperanza y demostrar que, a pesar del difícil contexto nacional, el gobierno de Ricardo Quintela continúa apostando a las familias, construyendo y acompañando a los sectores más desprotegidos.

Además, durante la visita se supervisaron los trabajos de mejoramiento habitacional que se están llevando adelante para dos familias del barrio. Estas intervenciones se suman a las diez viviendas nuevas y al mejoramiento ya finalizados previamente en la zona, como parte del avance sostenido del Plan Angelelli en este sector de la Capital.

El Gobierno de la Rioja, en articulación con empresas estatales como Edelar, Aguas Riojanas y Rioja Vial, llevó adelante una transformación integral en este sector, convirtiéndolo en un verdadero barrio. Las obras incluyeron redes de agua potable y cloacas, energía eléctrica, alumbrado público, cordones cuneta y calles consolidadas, lo que representó una mejora sustancial en la calidad de vida de las familias.

Desde el año pasado, el barrio también cuenta con espacios verdes y recreativos que brindan a las infancias un lugar seguro para jugar, compartir y crecer, fortaleciendo el sentido de comunidad y la integración urbana.