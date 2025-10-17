El primer ministro húngaro Orban dice que hablará con Putin el viernes

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro húngaro, Viktor Orban, gesticula durante un acto con motivo del 130º aniversario de la construcción del puente Maria Valeria en Esztergom, Hungría

7 oct (Reuters) -El primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo el viernes que hablaría con el presidente ruso, Vladímir Putin, durante el día, mientras Budapest inicia los preparativos para acoger una reunión entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump anunció el jueves que se reuniría con Putin en la capital húngara para tratar el fin de la guerra en Ucrania.

Orban, un viejo aliado de Trump que también ha mantenido estrechos lazos con Rusia a pesar de la guerra en Ucrania, dijo que la reunión "será sobre la paz" y que si hay un acuerdo de paz, eso llevaría a una nueva fase de desarrollo económico en Hungría y Europa.

Orban dijo a la radio estatal que la reunión podría celebrarse en las próximas dos semanas si los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos y Rusia consiguen resolver las cuestiones pendientes en una reunión prevista para la próxima semana.

"Anoche di órdenes de crear un comité organizador, hemos establecido las tareas más importantes y han comenzado los preparativos", dijo Orban sin dar más detalles.

Orban dijo que Europa debería abrir sus propios canales diplomáticos hacia Rusia y volvió a acusar a la UE de adoptar lo que calificó de "postura pro-guerra" respecto a Ucrania.

El veterano primer ministro húngaro se ha enfrentado a menudo con otros líderes de la UE en relación con Ucrania, cuestionando que el bloque deba enviar ayuda militar a Kiev al tiempo que mantiene la fuerte dependencia de Hungría de las importaciones de gas y crudo rusos.

Con información de Reuters