Republicanos critican duramente el acuerdo de Trump con Irán

Edificio del Capitolio de los Estados Unidos en Washington

Por Patricia Zengerle y Nathan ​Layne

WASHINGTON, 18 jun (Reuters) - El acuerdo provisional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra con Irán se topó con ‌duras críticas de algunos de sus ‌compañeros republicanos, a medida que circulaban el jueves por el Capitolio copias del acuerdo firmado.

Un senador republicano calificó el acuerdo marco anunciado esta semana como "el peor error de política exterior en décadas" y otro afirmó que algunas de las disposiciones parecían "poco acertadas", y algunos comentaristas afines al Partido Republicano también lo criticaron.

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Los reproches son poco habituales entre los miembros del Partido Republicano, que en su mayoría han ​mostrado una lealtad total ⁠al presidente, pero que se muestran cada vez más inquietos por los efectos ‌económicos del conflicto con Irán, que han perjudicado sus perspectivas para ⁠las elecciones legislativas de noviembre.

Los demócratas, que ⁠buscan recuperar el control de una o ambas cámaras legislativas, también se han mostrado críticos con el acuerdo.

La Casa Blanca envió el jueves el texto del memorando de ⁠entendimiento (MOU) entre Estados Unidos e Irán a los miembros del Congreso, un ​día después de que Trump lo firmó.

Algunas de las ‌críticas más duras al memorando de entendimiento ‌se han centrado en las informaciones según las cuales el Gobierno de ⁠Trump habría acordado desbloquear activos iraníes congelados, permitir la creación de un fondo de 300 000 millones de dólares para impulsar la inversión en Irán y suavizar las sanciones.

"METEDURA DE PATA"

"Las ambiciones nucleares de Irán no se han frenado, y han ​aprendido que ‌amenazar el estrecho de Ormuz funciona y, sin duda, lo aprovecharán en el futuro", escribió el senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana, en una publicación en X.

Roger Wicker, de Misisipi, presidente republicano de la influyente Comisión de Servicios Armados del Senado, dijo que le preocupaba que el ⁠memorando de entendimiento "renuncie" a los éxitos militares de Estados Unidos.

Wicker también señaló que sería un error obligar a Israel a dar marcha atrás frente a Hezbolá en el Líbano y se opuso al levantamiento de cualquier sanción contra Irán o al desbloqueo de fondos iraníes, "a cambio de la mera aceptación por parte de Irán de negociar durante otros 60 días".

Trump arremetió contra sus críticos en una publicación en las redes sociales.

"Estos idiotas, ‌que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un MÁXIMO HISTÓRICO y los precios del petróleo están 'cayendo en picado', o bien están celosos, son mala gente o son estúpidos. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!!! Presidente DJT", escribió.

Ben Shapiro, un comentarista conservador y podcaster que antes había ‌aplaudido los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, tachó el memorándum de entendimiento de "desastre", pero culpó al vicepresidente J. D. Vance.

Es posible que los legisladores acaben revisando el ‌acuerdo. En virtud ⁠de la Ley de Revisión del Acuerdo Nuclear con Irán de 2015 (INARA), aprobada tras el pacto nuclear internacional con Irán del presidente ​demócrata Barack Obama, cualquier trato relacionado con el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones debe ser revisado por el Congreso.

Con información de Reuters