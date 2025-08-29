Reino Unido impide el acceso de representantes israelíes a su mayor feria de defensa

FOTO DE ARCHIVO. Logo de la firma israelí de electrónica de defensa Elbit Systems se ve en sus oficinas en Haifa, Israel

Reino Unido ha prohibido la entrada de responsables israelíes a su mayor feria de defensa por la escalada de la guerra contra Hamás en Gaza, en su más reciente esfuerzo por presionar a un aliado históricamente cercano en relación con el conflicto.

El Gobierno del primer ministro Keir Starmer declaró en julio que reconocería un Estado palestino a menos que Israel tomara medidas para aliviar el sufrimiento en el enclave y cumpliera otras condiciones, lo que enfureció al Gobierno israelí.

El Ministerio de Defensa israelí declaró que, como consecuencia de la prohibición de participar en la feria, no presentaría su pabellón nacional, como había hecho anteriormente en la feria londinense Defence & Security Equipment International (DSEI).

Las empresas de defensa israelíes, como Elbit Systems , Rafael, IAI y Uvision, podrán seguir asistiendo.

La medida británica recuerda a una disputa en el Salón Aeronáutico de París de hace tres meses, cuando Francia bloqueó con tabiques negros los puestos de las empresas de defensa israelíes después de que éstas se negaran a retirar las armas de ataque de la exposición, lo que provocó una airada respuesta de Israel.

Un portavoz del Gobierno británico declaró el viernes que la decisión del Gobierno israelí de seguir intensificando su operación militar en Gaza era errónea.

"Como resultado, podemos confirmar que ninguna delegación del Gobierno israelí será invitada a asistir a DSEI UK 2025".

"Debe haber una solución diplomática para poner fin a esta guerra ahora, con un alto el fuego inmediato, la devolución de los rehenes y un aumento de la ayuda humanitaria a la población de Gaza", añadió el portavoz.

Israel dijo que la decisión británica era un "lamentable acto de discriminación" e "introduce consideraciones políticas totalmente inapropiadas para una exposición profesional de la industria de defensa".

La feria, de cuatro días de duración y cuya inauguración está prevista para el 9 de septiembre, cuenta con la participación de delegaciones nacionales y empresas privadas, que muestran equipos militares y armas en el centro Excel de Londres. El evento se celebra cada dos años.

El DSEI está organizado por una empresa privada, Clarion Defence and Security, pero cuenta con el respaldo del Gobierno británico y del ejército.

Con información de Reuters