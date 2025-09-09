Los londinenses recurren a bicicletas y barcos en el segundo día de huelga del metro

Los viajeros se detienen y caminan junto a una entrada cerrada del metro de Londres durante la hora punta de la mañana, mientras continúan las huelgas del metro de Londres, en la estación de Waterloo en Londres, Reino Unido

Los habitantes de Londres recurrieron el martes a las bicicletas, los autobuses y los barcos, mientras la huelga de personal paralizaba la red de metro de la capital por segundo día consecutivo.

Al no circular casi ningún tren subterráneo hasta el viernes, la demanda de servicios de bicicletas compartidas y transporte fluvial se disparó, ya que los londinenses buscaron formas alternativas de llegar al trabajo, lo que provocó viajes más largos y aglomeraciones en otras partes de la red de transporte.

El Centro de Investigación Económica y Empresarial, en Londres, calcula que la huelga tendrá un impacto directo en la economía londinense de 230 millones de libras (310 millones de dólares), y costará millones más de forma indirecta.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lime, que opera bicicletas eléctricas en toda la ciudad, dijo que vio un aumento del 58% en los viajes durante el pico de la mañana del lunes en comparación con el mismo período de una semana antes.

"Los viajes fueron más largos tanto en distancia como en duración, lo que indica que muchos usuarios confiaron en Lime para todo su trayecto al trabajo en lugar de solo para el primer o el último kilómetro", dijo un portavoz de Lime.

Forest, otra empresa de bicicletas compartidas que opera 15.000 bicicletas eléctricas en Londres, registró un aumento del 300% en el número de viajes durante la hora punta de la mañana del martes, entre las 7:00 (0600 GMT) y las 8:00 horas por la mañana.

El lunes, Forest registró un aumento del 100% durante el mismo periodo. Sin embargo, los lunes suelen ser días de desplazamientos más tranquilos desde la pandemia de COVID-19, en un momento en que muchos trabajadores siguen trabajando a distancia al comienzo de la semana.

Uber Boat de Thames Clippers, un servicio de autobús fluvial que opera en el Támesis, dijo que sus servicios estaban "más ocupados de lo habitual", con salidas adicionales añadidas, incluyendo una lanzadera entre Canary Wharf y el puente de Londres.

La huelga, convocada por el sindicato RMT, se centra en los salarios, las horas de trabajo y los turnos. Transport for London ha ofrecido una subida salarial del 3,4%, pero el sindicato presiona para que se reduzcan las horas de trabajo.

El Gobierno del primer ministro Keir Starmer, que prometió hacer frente a la huelga generalizada en toda la economía antes de ser elegido el pasado mes de julio, ha pedido una resolución.

(1 $ = 0,7362 libras)

Con información de Reuters