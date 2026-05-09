Reino Unido envía un buque de guerra a Oriente Medio por posible misión en el estrecho de Ormuz

El Reino Unido anunció el sábado que iba a desplegar su buque de guerra HMS Dragon en Oriente Medio como preparación para una posible operación multinacional destinada a proteger la navegación en el estrecho de Ormuz, una vez que las condiciones lo permitan.
El HMS Dragon, un destructor de defensa aérea, fue enviado al Mediterráneo oriental en marzo, poco después del inicio de la guerra con Irán, para ayudar a defender Chipre.
Su traslado a Oriente Medio se produce tras la decisión de Francia de desplegar su grupo de ataque de portaaviones en el sur del mar Rojo, ya que ambos países colaboran en un plan defensivo destinado a restablecer la confianza en la ruta comercial.
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"El posicionamiento previo del HMS Dragon forma parte de una planificación prudente que garantizará que el Reino Unido esté preparado, como parte de una coalición multinacional liderada conjuntamente por el Reino Unido y Francia, para asegurar el estrecho cuando las condiciones lo permitan", declaró un portavoz del Ministerio de Defensa británico.
Mientras Estados Unidos e Irán avanzan lentamente hacia una posible salida de su guerra de diez semanas, Francia y el Reino Unido han estado trabajando en una propuesta para sentar las bases de un tránsito seguro por el estrecho una vez que la situación se estabilice.
El plan requeriría la coordinación con Irán y una docena de países han manifestado su disposición a participar.
La capacidad de Gran Bretaña para participar en cualquier misión de protección se verá limitada por la sobrecargada Royal Navy, que es ahora mucho más pequeña que en el pasado y que ha tenido que retirar algunos buques antes de que estuvieran disponibles sus sustitutos.
(Reportaje de Sarah Young, edición de Alexandra Hudson. Editado en español por Natalia Ramos)