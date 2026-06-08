Recursos hídricos: Formosa llevó su experiencia al Encuentro Federal del Agua y analizó la situación actual

Formosa participó del Encuentro Federal del Agua, una convocatoria organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con representantes de todas las provincias argentinas. El encuentro permitió realizar un diagnóstico sobre las políticas y acciones que se desarrollan actualmente en las distintas jurisdicciones, además de identificar problemáticas comunes y proyectar estrategias para los próximos años.

La reunión se realizó entre el 27 y el 29 de mayo para analizar el presente y el futuro de los recursos hídricos a nivel nacional. La delegación formoseña estuvo integrada por el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa; el titular de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), Horacio Zambón; y Eduardo Castellanos, representante de la Comisión Regional del Río Bermejo.

En ese marco, la representación provincial expuso la experiencia de Formosa en materia de gestión hídrica y abordó los principales desafíos vinculados al aprovechamiento y manejo de los ríos Pilcomayo y Bermejo, dos cursos de agua fundamentales para el desarrollo productivo y social del territorio.

Intercambio federal

Además de las exposiciones técnicas, el encuentro incluyó mesas de trabajo e intercambio entre representantes de las provincias, organismos especializados e instituciones vinculadas a la gestión de los recursos hídricos. Según explicó Caffa, estos espacios permitieron compartir experiencias, analizar problemáticas comunes y avanzar en una agenda de trabajo conjunta para abordar los desafíos que enfrentan las distintas regiones del país.

El titular de la DPV calificó la convocatoria como “sumamente fructífera” y destacó que dejó abiertas nuevas instancias de articulación entre las provincias. En ese sentido, consideró que el encuentro fortaleció los vínculos institucionales y generó herramientas para continuar trabajando en temas estratégicos vinculados al manejo del agua y al desarrollo regional.

De esta manera, el Encuentro Federal del Agua se consolidó como un ámbito de articulación y debate orientado a fortalecer una visión compartida sobre la gestión de los recursos hídricos, en un contexto donde el aprovechamiento sostenible del agua adquiere cada vez mayor relevancia para el desarrollo de las provincias.

La complejidad del Pilcomayo

El proyecto hidroeléctrico El Carrizal, impulsado por Bolivia, encendió las alarmas en Argentina y Paraguay debido al severo impacto ambiental que podría causar en la cuenca del río Pilcomayo. Desde la Dirección Provincial de Vialidad, se advirtió que la construcción de la represa alteraría drásticamente el ciclo hídrico natural de la región, lo que afecta directamente el derrame de las aguas que anualmente ingresan al territorio argentino tras las lluvias en las altas cuencas bolivianas.

La principal preocupación radica en la retención y alteración del transporte de sedimentos, una característica única y fundamental del Pilcomayo que lo diferencia de otros ríos como el Paraná o el Uruguay por su comportamiento altamente dinámico. Se enfatizó que cualquier avance en esta infraestructura debe ajustarse de forma estricta a criterios técnicos y ambientales compartidos, ya que modificar el curso natural de este río pone en riesgo la biodiversidad, el abastecimiento de agua y las actividades productivas de todas las comunidades que dependen de la cuenca compartida.