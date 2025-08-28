Malasia dice que China está dispuesta a prestar asistencia en el procesamiento de tierras raras

FOTO DE ARCHIVO. Mineros en la mina Bayan Obo, que contiene minerales de tierras raras, en Mongolia Interior, China

China está dispuesta a proporcionar a Malasia asistencia técnica y tecnológica en el procesamiento de tierras raras, aunque ha pedido que en cualquier cooperación solo participen empresas vinculadas al Estado, dijo el miércoles un ministro del país del Sudeste Asiático.

Malasia quiere desarrollar su capacidad de extracción y procesamiento de tierras raras para aprovechar la creciente demanda mundial de minerales esenciales, muy utilizados en chips semiconductores, vehículos eléctricos y equipos militares.

China, el mayor minero y procesador de tierras raras del mundo, se ha mostrado cada vez más protectora de su dominio en el sector, imponiendo restricciones a la exportación de parte de su tecnología de procesamiento.

En una respuesta parlamentaria escrita, el ministro de Recursos Naturales y Sostenibilidad Medioambiental de Malasia, Johari Abdul Ghani, dijo que el presidente de China, Xi Jinping, había transmitido la disposición de Pekín a ayudar a Malasia en sus ambiciones de tierras raras durante una visita a Kuala Lumpur en abril.

"Considerando que la salvaguarda de la tecnología es de gran importancia para China, (Xi) pidió que la cooperación solo involucrara a empresas vinculadas al Gobierno", dijo Johari, que añadió que las discusiones permanecían en las primeras etapas y no se había alcanzado ningún acuerdo entre los dos países.

Johari afirmó que la ayuda de China en este asunto era crucial dado su dominio mundial, especialmente en la separación de elementos de tierras raras.

También aumentaría la reputación de Malasia en el sector como el único país que cuenta con tecnología de procesamiento china y no china, dijo Johari, refiriéndose a una planta de procesamiento de tierras raras operada por la minera australiana Lynas en el estado malayo de Pahang.

Malasia ha prohibido la exportación de tierras raras en bruto y solo permite el envío de tierras raras procesadas, en un intento de evitar la explotación y la pérdida de recursos.

En una respuesta separada el miércoles, Johari dijo que Malasia tenía unos 16,1 millones de toneladas métricas de depósitos de tierras raras, según una estimación de 2019 del Departamento de Minerales y Geociencias de Malasia.

Advirtió, sin embargo, que era necesario investigar más para determinar cuánto se puede extraer, con políticas en vigor para prohibir la minería en bosques permanentes, áreas ambientalmente sensibles y reservas protegidas.

Con información de Reuters