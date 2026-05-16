"Es el camino correcto": Quintela firmó un acuerdo con Huawei para capacitar profesionales en inteligencia artificial

El Gobierno de La Rioja dio un nuevo paso en su estrategia de desarrollo de la economía del conocimiento con la firma de un convenio entre la Provincia, la Universidad Nacional de La Rioja, la Universidad Tecnológica Nacional y la empresa tecnológica Huawei para la creación de la “Academia Huawei” en territorio riojano.

"Seguimos apostando a la economía del conocimiento como una de las mejores formas de aportar al crecimiento de La Rioja", destacó el gobernador Ricardo Quintela a través de sus redes sociales y detalló: "​Hoy firmamos un convenio entre el gobierno provincial, la UNLaR, la UTN y la empresa Huawei para la creación de la “Academia Huawei” en La Rioja, con el objetivo de capacitar a jóvenes profesionales en Inteligencia Artificial, Cloud Computing, 5G, Ciberseguridad, Big Data e IoT. Además, incluye un convenio específico en Energía Renovable con Huawei Digital Power, para la formación de 150 profesionales".

El mandatario destacó que en los últimos años la industria del conocimiento "creció en la provincia casi un 200 %, y eso es muestra de que se está en el camino correcto, apostando e invirtiendo en la educación, la ciencia y la tecnología como herramientas fundamentales para el desarrollo".

La Rioja apuesta a inversiones y economía del conocimiento

La firma del convenio también refuerza la proyección que la provincia busca consolidar en materia de innovación, inversiones y generación de empleo especializado. La articulación entre el Estado, las universidades públicas y empresas tecnológicas internacionales apunta a crear oportunidades concretas para jóvenes profesionales y fortalecer el perfil productivo de la provincia.

Cabe destacar, que este tipo de acuerdos permite combinar inversión pública, cooperación académica e inversiones privadas extranjeras para potenciar sectores vinculados a tecnología, conectividad y energías limpias. Con la puesta en marcha de la Academia Huawei, La Rioja busca consolidarse como uno de los polos regionales vinculados a formación tecnológica y economía del conocimiento, promoviendo capacidades locales para responder a los desafíos de la transformación digital y el desarrollo productivo del futuro.

Acuerdos internacionales

Esta semana Quintela recibió en la residencia oficial a una delegación chilena de la Región de Atacama, encabezada por el gobernador regional Miguel Vargas Correa y el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini Neyra. Acompañado por la vicegobernadora Teresita Madera y el diputado provincial Yamil Sarruf, el encuentro formó parte de la estrategia provincial para consolidar su perfil minero y potenciar proyectos a largo plazo de cobre y oro.

Durante la reunión, las autoridades analizaron estrategias comunes para aprovechar el crecimiento de la actividad y coordinar políticas conjuntas que enfrenten los desafíos del sector, con el objetivo de garantizar que las inversiones generen beneficios reales y un impacto económico directo en las comunidades de ambos territorios. La comitiva chilena ofreció su vasta experiencia en infraestructura logística, especialmente en materia portuaria, caminos y disponibilidad de agua.