Impulso industrial: Formosa continúa con el acompañamiento a pymes locales para fomentar el desarrollo económico

En el marco del cierre de la Semana de la Industria Formoseña, la pyme Hielos Norte Grande recibió este viernes 5 un Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a fortalecer su crecimiento mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

El gerente de la firma, Gustavo Ramos, expresó su agradecimiento al Gobierno provincial por el acompañamiento constante al sector privado. “En los años que tengo trabajando en la industria, noto que hay un acompañamiento y una presencia fuerte del Estado provincial, y esto es muy importante porque como privados nos cuesta”, valoró en comunicación con medios locales.

La empresa se destacó en 2024 por su participación en el Programa Mejora de la Competitividad Industrial, aplicando la metodología Kaizen y 5S. Con estas herramientas, logró optimizar sus procesos productivos incorporando inteligencia artificial, lo que significó un incremento del 40% en el rendimiento, reducción de desperdicios y mejora en los tiempos de producción.

Estos avances posicionaron a Hielos Norte Grande como referente regional en innovación industrial, motivo por el cual fue reconocida por la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, como un modelo a replicar en futuras iniciativas.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Ramos adelantó que la firma avanza en una nueva unidad de negocios denominada “Nueva Generación”, que fabricará heladeras destinadas al almacenamiento de hielo. A su vez, destacó que la empresa inició un camino hacia la autosuficiencia energética, trabajando con energía solar y sumando ahora el apoyo provincial para seguir expandiendo estos proyectos.

“Desde el Ministerio de Economía, la Dirección de Hidrocarburos y de Industrias nos apoyan no solo en lo económico, sino también en capacitación y motivación. Nos hacen sentir parte de un proceso de evolución en la provincia”, subrayó Ramos.

Concluyó la Semana de la Industria

La provincia de Formosa vivió una nueva edición de la Semana de la Industria, con un evento central que reunió a autoridades, empresarios, cámaras productivas y referentes del sector privado en el Galpón “G” del paseo costanero. La jornada dejó fuertes definiciones políticas y económicas, además de anuncios estratégicos que consolidan la apuesta al desarrollo productivo provincial. Entre los puntos más destacados, se oficializó que las inversiones privadas en marcha y proyectadas superan los 320 millones de dólares, con proyectos que van desde el fortalecimiento del Parque Industrial hasta nuevos parques solares y la instalación de una biosiderúrgica.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, fue el principal orador del encuentro. En su mensaje subrayó que las empresas radicadas en Formosa “son los verdaderos motores del desarrollo”, y detalló los montos de inversión que distintas firmas ya comprometieron en la provincia.

“La inversión en tecnología y servicios de los empresarios crea oportunidades de empleo para los formoseños. Juntos, estamos consolidando un modelo productivo integral que garantiza un futuro próspero para nuestra provincia”, afirmó Ibáñez en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor). Al mismo tiempo, trazó una diferencia con la política nacional, al señalar que mientras el Gobierno de Javier Milei “apuesta a la timba financiera”, Formosa sigue consolidando un modelo basado en la producción y el trabajo.