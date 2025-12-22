"No al bingo ni al atajo administrativo": la carta abierta de un vecino de Escobar a concejales y funcionarios

A un año del intento frustrado de habilitar un bingo sobre la Ruta 26 en Escobar, las organizaciones barriales siguen de cerca cada paso en la revisión del Plan Estratégico Territorial (PET) y exigen más transparencia en los procesos administrativos del municipio y la provincia. Uno de los reclamos más enfáticos llegó a través de una carta abierta escrita por Javier Coky, presidente de la Asociación Ruta 26, quien responsabiliza a los concejales y funcionarios provinciales por un "progreso oculto" que afecta directamente la vida cotidiana de los vecinos.

En la carta, Coky denuncia la "opacidad" del proceso que involucró el intento de instalar una sala de juegos en una zona residencial del distrito y critica al Concejo Deliberante de Escobar. “El bingo que quisieron habilitar en silencio no es solo un proyecto de desarrollo comercial, es una puerta abierta a cambios que podrían alterar irreversiblemente el futuro de nuestro barrio”, sostiene el vecino en su escrito.

En su mensaje, Coky hace un llamado urgente a los concejales para que reconsideren sus decisiones, especialmente a Leandro Goroyesky, quien fue uno de los principales impulsores del proyecto en diciembre de 2024. En ese entonces, el Concejo aprobó por unanimidad la ordenanza 6350/24, que habilitaba el desarrollo de un complejo comercial con sala de bingo en la Ruta 26, a pesar de que varios concejales expresaron reservas sobre el apuro con el que se trató el tema.

Carta abierta de un vecino de Escobar sobre el bingo que buscan instalar by EL DESTAPE

“La comunidad no está en contra del progreso, está en contra del progreso trucho”, sostiene Coky, quien considera que los cambios en el ordenamiento territorial del distrito deben ser transparentes y estar abiertos al control ciudadano. Según él, el proyecto del bingo no era solo un asunto comercial, sino una "maniobra política" para modificar el uso del suelo en una zona clave, lo que podría traer consecuencias negativas para la seguridad, la calidad de vida y la identidad del barrio.

El conflicto con el bingo culminó en un fallo judicial que frenó el avance del proyecto. El 18 de marzo de 2025, la jueza de Paz de Escobar, Claudia Tatángelo, archivó una demanda vecinal que intentaba frenar el avance del proyecto. Sin embargo, la Justicia hizo un giro con el fuero contencioso administrativo, cuando la jueza Mónica Ayerbe y la Cámara de Apelaciones de San Nicolás dictaron medidas cautelares que señalaron irregularidades en el proceso y la falta de evaluación de los impactos ambientales del proyecto.

Javier Coky, vecino de Escobar y presidente de la Asociación Ruta 26.

A pesar de la derrota legislativa del bingo, los vecinos de Escobar no se sienten tranquilos. Ahora, centran su atención en el PET y la posible reclasificación de la Ruta 26 como un "Corredor de Colectora CC", lo que podría abrir la puerta a nuevos intentos de modificación del uso del suelo. Los colectivos vecinales han solicitado a la provincia y al municipio el acceso completo a los expedientes relacionados con el PET, en particular los informes técnicos, los diagnósticos y las constancias de participación ciudadana. En sus presentaciones, exigen que la documentación esté disponible para un seguimiento adecuado del proceso.

Por su parte, las organizaciones barriales insisten en que, aunque el Concejo Deliberante haya derogado la ordenanza que habilitaba el bingo, el debate sobre el ordenamiento territorial no debe ser reducido a "tecnicismos". En las cartas enviadas al Concejo y a la provincia, los vecinos sostienen que el proceso debe ser transparente, accesible y permitir la participación activa de los ciudadanos.

A través de su carta, Javier Coky también hizo un llamado directo a los funcionarios provinciales Agustín Robla y Carla Filippini, quienes están involucrados en la evaluación y validación del Plan Estratégico Territorial. En su mensaje, Coky les pide que analicen con "lupa" el caso y que, si corresponde, rechacen cualquier intento de habilitar proyectos que no cuenten con un proceso de consulta adecuado. "La Provincia no puede ser un buzón de solicitudes, debe garantizar que el proceso sea transparente y accesible para todos los vecinos", concluye en su misiva.

Finalmente, Coky hace un llamado claro y directo a las autoridades provinciales y municipales: "Si el proceso del PET se lleva adelante, debe hacerse de manera abierta, con toda la documentación disponible para los vecinos y garantizando una revisión técnica que no se preste a interpretaciones ni a maniobras administrativas". El vecino advierte que, a pesar de los avances logrados hasta ahora, la comunidad de Escobar seguirá atenta y vigilante para evitar que, a través de cambios en el ordenamiento territorial, resurjan proyectos que no cuenten con el respaldo y la participación ciudadana necesaria.