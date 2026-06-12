Primer antecedente: formulan cargos por evasión tributaria en una causa que marca un precedente en Tucumán

La Justicia de Tucumán avanzó por primera vez con la aplicación del Régimen Penal Tributario provincial en una causa vinculada a la evasión del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La medida se concretó a partir de la formulación de cargos contra una contribuyente dedicada a la actividad frigorífica, acusada de haber incumplido obligaciones fiscales mediante maniobras que derivaron en un perjuicio para el fisco provincial.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital, con intervención de la Dirección General de Rentas (DGR), organismo que aportó los antecedentes administrativos que dieron origen a la denuncia. El caso se tramita bajo el sistema acusatorio vigente en la provincia y constituye el primer antecedente local en el que se logra poner en funcionamiento esta herramienta penal prevista para perseguir delitos tributarios.

Según la acusación, la contribuyente habría omitido de manera reiterada el pago de montos correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. A ello se sumaría la falta de presentación de declaraciones juradas exigidas por la normativa vigente, conducta que fue considerada por los organismos intervinientes como parte de un esquema destinado a ocultar obligaciones fiscales y evitar su cumplimiento.

La imputación fue encuadrada en la figura de evasión tributaria simple, contemplada en el Régimen Penal Tributario provincial. Esta normativa prevé sanciones para quienes, mediante mecanismos fraudulentos o engañosos, ocasionen un perjuicio económico al Estado a través del incumplimiento de sus obligaciones impositivas.

Un antecedente para futuras investigaciones

Desde los organismos intervinientes destacaron que la finalidad del Régimen Penal Tributario no es incrementar la recaudación, sino sancionar conductas que constituyen delitos fiscales. En ese sentido, señalaron que la aplicación de esta herramienta busca generar condiciones de mayor equidad entre los contribuyentes, diferenciando a quienes cumplen regularmente con sus obligaciones de aquellos que recurren a maniobras para eludirlas.

La causa también representa un avance institucional para la provincia. Durante años, la Dirección General de Rentas había impulsado distintas acciones para lograr la aplicación efectiva del régimen penal en el ámbito local, aunque sin resultados concretos. La formulación de cargos realizada el pasado 10 de junio marca un precedente que podría abrir el camino para futuras investigaciones por evasión tributaria.

En términos procesales, la formulación de cargos constituye una instancia inicial del proceso penal, en la que el Ministerio Público Fiscal comunica formalmente los hechos atribuidos y la calificación legal provisoria. A partir de esta etapa, la investigación continuará su curso y será la Justicia la encargada de determinar, en las instancias posteriores, la responsabilidad o no de la imputada.