Presidente de la FIFA defiende gestión de los visados antes del Mundial

Conferencia de prensa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por Janina Nuno Rios ​y Angelica Medina

CIUDAD DE MÉXICO, 10 jun (Reuters) - Gianni Infantino defendió la forma en que la FIFA ‌había gestionado los problemas ‌con los visados para el Mundial, y dijo el miércoles que se estaba trabajando para encontrar soluciones, pero que no se podían anular las decisiones gubernamentales.

En declaraciones realizadas un día antes del partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica, Infantino se refirió a las preocupaciones ​en torno al ⁠árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien se le ‌impidió entrar en Estados Unidos a pesar de ⁠tener un visado válido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Es lamentable ⁠lo que le ha ocurrido al árbitro de Somalia", dijo Infantino en una rueda de prensa. "No somos los reyes del ⁠mundo que pueden gobernar sobre los Gobiernos y ​las fuerzas policiales. Somos una organización ‌deportiva".

El caso ha llamado la ‌atención sobre los retos en materia de inmigración para ⁠el torneo, que se celebrará hasta el 19 de julio, después de que las autoridades estadounidenses dijeron que a Artan se le denegó la entrada debido a ​sus vínculos ‌con "presuntos miembros de organizaciones terroristas".

Infantino dijo que la FIFA seguía trabajando entre bastidores para resolver los asuntos pendientes, pero subrayó que las decisiones en materia de inmigración recaían en última instancia en ⁠las autoridades nacionales.

"Siempre intentamos encontrar soluciones", afirmó. "A veces, empezar a gritar y vociferar de inmediato tiene el efecto contrario al de encontrar una solución".

Cuando se le preguntó si las controversias relacionadas con los visados le habían hecho arrepentirse de haber elegido a Estados Unidos como uno de los países anfitriones, ‌Infantino respondió que no.

"Hay problemas; es normal en un evento de esta magnitud", dijo. "Algunos provienen de Estados Unidos, otros de Canadá, otros de México. Nos ocupamos de todos ellos".

El dirigente también señaló la participación de Irán en el torneo ‌como prueba de los esfuerzos de la FIFA por sortear circunstancias políticas complejas.

"La gente decía que Irán no podría venir ‌al Mundial", dijo ⁠Infantino.

"Les prometí que vendrían", agregó, afirmando que garantizar la participación de Irán a pesar de ​la tensión geopolítica demostraba la capacidad del fútbol para unir a las personas.

Con información de Reuters