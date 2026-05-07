Presidente de la Corte Suprema de EEUU lamenta que el público les perciba como "actores políticos"

FOTO DE ARCHIVO: Ceremonia de investidura del segundo mandato presidencial de Trump

El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, expresó su preocupación por ‌la percepción pública del ‌alto tribunal como una institución impulsada principalmente por resultados políticos en lugar de por la ley, en un momento en que algunas voces destacadas han cuestionado la legitimidad del máximo órgano judicial del país.

Roberts, quien preside la Suprema desde 2005, pareció reconocer la disminución de la ​aprobación pública de la ⁠corte, reflejada en las encuestas de opinión de ‌los últimos años, a medida que su mayoría ⁠conservadora sigue impulsando el derecho estadounidense ⁠hacia la derecha de forma drástica.

"En un nivel muy básico, la gente cree que tomamos decisiones políticas", declaró Roberts ⁠el miércoles ante una audiencia de jueces, abogados y ​estudiantes de Derecho en Hershey, Pensilvania. "Creo ‌que nos ven como actores ‌puramente políticos, lo que no me parece una interpretación ⁠acertada de lo que hacemos".

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Roberts, nombrado al frente de la Suprema por el expresidente republicano George W. Bush, es considerado profundamente conservador, pero también preocupado por la credibilidad ​institucional de ‌la corte y la percepción pública.

Su actual mayoría conservadora de 6 a 3 se estableció en 2020, cuando el republicano Donald Trump nombró por tercera vez a un juez para un puesto vitalicio ⁠en la Suprema.

Desde entonces, ha dictado sentencias históricas que han restringido los derechos al aborto y las prácticas de acción afirmativa basadas en la raza, han ampliado los derechos de tenencia de armas y los derechos religiosos, han limitado los derechos de las personas transgénero y han restringido el poder ‌regulador federal.

En otra sentencia histórica de la semana pasada, vació de contenido una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales, lo que dificulta que las minorías puedan impugnar los mapas electorales por ser racialmente discriminatorios. La sentencia supuso una ‌victoria para los republicanos de Luisiana y la administración Trump.

Una sentencia redactada por Roberts en 2024 concedió a Trump una amplia ‌inmunidad frente ⁠a la persecución penal por sus esfuerzos por anular su derrota electoral de 2020 frente ​al demócrata Joe Biden, reforzando su intento de recuperar la presidencia al retrasar de hecho un juicio que, en última instancia, nunca llegó a celebrarse.

(Editado en español por Carlos Serrano)