Precios de fertilizantes seguirán altos tras guerra de Irán, por problemas para reanudar producción: Nutrien

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Por Ed White y ​Sumit Saha

WINNIPEG, MANITOBA, 7 mayo (Reuters) - Los precios de los fertilizantes se mantendrán elevados durante meses y probablemente hasta ‌2027, independientemente de cuándo ‌termine la guerra en Irán, dijo el mayor productor mundial de potasa.

Y a pesar de los altos precios de todos los fertilizantes, incluso antes de que comenzara el conflicto con Irán, los agricultores estadounidenses no están reduciendo el uso de nitrógeno y potasa, según declaró el presidente de Nutrien, ​Ken Seitz, durante ⁠la presentación de los resultados del primer trimestre de ‌su empresa.

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"No estamos viendo eso", dijo Seitz en ⁠referencia a la fuerte demanda mundial ⁠de potasa y al uso previsto de fertilizantes nitrogenados para la temporada de siembra de este año en Estados Unidos. "Los ⁠agricultores buscan maximizar el rendimiento".

Nutrien obtuvo unos resultados mejores ​de lo esperado en sus ventas de ‌potasa y fertilizantes nitrogenados del ‌primer trimestre, pero señaló que los ingresos por fosfatos ⁠se han visto afectados por la subida de los precios del azufre. El azufre es un componente clave en la fabricación de fosfatos y se espera que los altos ​precios reduzcan ‌los márgenes de los fosfatos durante un tiempo prolongado.

Los precios mundiales de los fertilizantes se han visto impulsados al alza por la guerra de Irán, ya que el Golfo de Oriente Medio suministra más del ⁠30% de los fertilizantes nitrogenados de urea del mundo y alrededor del 25% de las exportaciones mundiales de amoníaco y azufre.

Esto ha perjudicado a los agricultores que han tenido que comprar fertilizantes nitrogenados y fosfatados en los últimos dos meses y preocupa a los agricultores del hemisferio sur, que pronto necesitarán adquirir ‌fertilizantes para su próxima cosecha.

Seitz afirmó que es imposible predecir cuánto tiempo tardarán los envíos de fertilizantes, gas natural y azufre del Golfo en volver a los niveles previos a la guerra, ya que algunas instalaciones han sufrido daños, la situación del ‌transporte marítimo es un caos y la reactivación de las instalaciones de producción puede resultar difícil.

Nutrien no tiene previsto reactivar sus instalaciones ‌de fertilizantes ⁠nitrogenados de Trinidad, según Seitz. Las dificultades con el suministro de gas natural y el acceso ​al puerto llevaron a la empresa a cerrarlas en 2025. La empresa se centra en venderlas, según Seitz.

Con información de Reuters