Polonia convoca al encargado de negocios israelí por la detención de activistas y exige su liberación

FOTO DE ARCHIVO: El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, habla en el Parlamento durante su exposición sobre política exterior, en Varsovia, Polonia

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia dijo el ‌jueves que había ‌convocado al encargado de negocios israelí por la detención de activistas de la flotilla de Gaza, entre los que se encontraban ciudadanos polacos, y exigió su ​liberación inmediata ⁠y una disculpa.

"Polonia condena firmemente ‌la conducta de los ⁠representantes de las autoridades ⁠israelíes hacia los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por el ⁠ejército israelí, entre los ​que se encuentran ciudadanos ‌polacos", dijo Radoslaw Sikorski ‌en la red social X.

Dijo ⁠que Polonia esperaba que sus ciudadanos fueran tratados de acuerdo con las normas internacionales, y ​que ‌los altos cargos consulares estaban tratando de acceder a los detenidos.

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El encargado de negocios israelí había sido convocado "para transmitir ⁠nuestra indignación y exigir una disculpa por el comportamiento extremadamente inapropiado de un miembro del Gobierno israelí", añadió.

El miércoles, la policía israelí obligó a los activistas que se encontraban ‌a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza a arrodillarse en el suelo en filas con las manos atadas a ‌la espalda mientras un ministro observaba, lo que suscitó críticas de líderes ‌extranjeros e ⁠incluso desde dentro del propio Gobierno de Israel.

(Información ​de Barbara Erling y Anna Wlodarczak-Semczuk; edición de Aidan Lewis; edición en español de María Bayarri Cárdenas)