Polonia dice que el despliegue de tropas de EEUU se ha retrasado, pero no se ha cancelado

FOTO DE ARCHIVO. Soldados del Ejército de EEUU caminan en formación durante el ejercicio Sword 26, en Bemowo Piskie, Polonia

El ministro de Defensa de Polonia dijo que no se ha tomado ninguna decisión ‌para reducir el ‌número de tropas estadounidenses en el país y que las recientes medidas de Estados Unidos sólo podrían retrasar temporalmente su despliegue, tras reunirse con el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, Christopher Mahoney.

El vicepresidente J. D. Vance dijo a los periodistas el martes ​que el despliegue ⁠de tropas estadounidenses en Polonia se había retrasado, ‌pero que no era correcto afirmar que ⁠las tropas se estuvieran retirando ⁠de Europa.

Polonia se había alarmado anteriormente ante las noticias de que el Pentágono había cancelado los planes de ⁠desplegar 4.000 soldados estadounidenses en el país. ​Las autoridades intentaron tranquilizar a los ‌polacos asegurándoles que no era ‌así.

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"Las decisiones que se toman en EEUU y ⁠sus consecuencias pueden retrasar temporalmente el despliegue de las fuerzas estadounidenses en Polonia, que es exactamente lo que dijimos: que no había ninguna decisión de ​reducirlas, sólo ‌una suspensión temporal", dijo Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a los periodistas tras reunirse con Mahoney.

A principios de este mes, el Pentágono anunció que retiraría 5.000 soldados de Alemania, aliada de la ⁠OTAN, en parte debido a la creciente brecha entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Europa en relación con el conflicto en Irán.

Polonia afirma que su papel como centro de suministro de material militar y de otro tipo a Ucrania, tras la invasión a ‌gran escala por parte de Moscú, la ha convertido en un objetivo para los espías rusos que recopilan información y llevan a cabo actos de sabotaje.

El país tiene previsto destinar este año el 4,8% de su ‌PIB a defensa, el porcentaje más alto de la OTAN, y subraya que siempre ha sido un socio leal ‌de Estados Unidos.

"Polonia ⁠es un aliado modelo", dijo Kosiniak-Kamysz, y añadió que se está colaborando en "planes ​para el despliegue de fuerzas estadounidenses en Europa".

Con información de Reuters