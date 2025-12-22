El primer ministro francés se apresura a aprobar una ley presupuestaria provisional

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, habla durante las preguntas a la sesión del gobierno en la Asamblea Nacional, en París, Francia

El ‍primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, mantuvo conversaciones el lunes con líderes políticos franceses sobre la legislación ‍de emergencia para mantener ⁠el Gobierno en funcionamiento el próximo año en ausencia de unos presupuestos.

Una comisión mixta de miembros de ambas cámaras parlamentarias fracasó el viernes en su intento de elaborar un proyecto de presupuesto completo para 2026, lo que obligó a Lecornu a buscar una legislación provisional que permitiera continuar con el gasto, la recaudación de impuestos y el endeudamiento en ‌enero.

La oficina de Lecornu dijo que se reuniría ⁠con representantes de distintos partidos ⁠de la extrema derecha y la izquierda de línea dura antes de que el gabinete mantenga una reunión en la ‍que la ley de prórroga debe aprobarse antes de ser enviada al parlamento.

La ley, que ⁠los parlamentarios probablemente aprobrarán el martes, ‌permitiría ganar tiempo para debatir un presupuesto adecuado para 2026 en enero.

Los inversores y las agencias de calificación examinan con lupa las finanzas de Francia, que registra el mayor déficit presupuestario de la zona euro.

LECORNU QUIERE ‌EVITAR EL ‌VOTO DE CONFIANZA

El diputado conservador Philippe Juvin, que ha estado dirigiendo el presupuesto de 2026 en la Cámara Baja, dijo que esperaba que se aprobara un texto completo a principios de enero.

Juvin dijo ​a BFM TV que esperaba que Lecornu hiciera uso de sus poderes constitucionales especiales para forzar la aprobación de un texto de compromiso que pudiera ser aceptable para los parlamentarios socialistas.

Lecornu se había comprometido a no hacer uso de tales poderes y, de hacerlo, probablemente desencadenaría una moción de censura de ‍la extrema derecha o la izquierda de línea dura, aunque tal moción fracasaría sin el apoyo socialista.

El Gobierno en minoría de Lecornu tiene poco margen de maniobra en el díscolo Parlamento francés, donde las batallas presupuestarias ya han derrocado a ​tres Gobiernos desde que el presidente Emmanuel Macron perdiera la mayoría en unas elecciones anticipadas en 2024.

Francia utilizó una legislación de ​prórroga de emergencia el año pasado hasta que se pudiera aprobar un presupuesto adecuado para 2025 en febrero, ⁠que el Gobierno dice que costó 12.000 millones de euros (14.000 millones de dólares).

(1 dólar = 0,8524 euros)

Con información de Reuters