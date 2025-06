Quintela estuvo presente en la reunión del PJ para delinear las nuevas acciones: "Se la condenó sin ninguna prueba"

Tras conocerse la condena de la Corte Suprema de Justicia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios y referentes del peronismo y la política argentina se reunieron esta tarde en el PJ Nacional (Matheu 130), para discutir qué acciones se realizarán en los próximos días. Uno de ellos fue el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, quién aseguró en rueda de prensa que "se condenó a la Presidenta sin ningún tipo de pruebas, con suposiciones".

"Yo soy gobernador de una provincia. Si me van a inculpar porque en un departamento un director de administración, de presupuesto, hace mal las cosas y se supone que yo debería saberlo", criticó el mandatario, y explicó que "obviamente la expresidenta de la Nación tiene una responsabilidad política y no administrativa, se la condena por algo que no existió". Cuando le preguntaron si para él Cristina Kirchner es inocente, el mandatario riojano respondió de forma contundente: "Totalmente".

Además, Quintela fue consultado por las elecciones para la presidencia del Partido Justicialista a nivel nacional, comicios a los cuales finalmente no puedo presentarse, explicó: "Yo tengo una posición política y no era mi intención competir con ella, porque salió después. Yo salí porque ella había pedido a todos los compañeros que sacáramos el bastón de mariscal y que conversemos con todos los compañeros. Eso hice yo, y cuando salió yo ya no podía echarme atrás porque se iban a hacer especulaciones".

En cuando se le consultó si se haría cargo del Partido Justicialista, confirmó que no porque "ya está el vicepresidente", y aseguró que la va a visitar lo antes posible: "Es probable que haya una reunión de gobernadores peronistas. Acá yo vine invitado por José Mayans", aseguró Quintela.

El apoyo a Cristina tras el controversial fallo

El Gobernador respaldó a Cristina desde el primer momento en que se conoció el fallo del máximo tribunal del país. “Nuestra solidaridad, acompañamiento y compromiso con Cristina Fernández de Kirchner y con todo el peronismo a lo largo y a lo ancho del país. La justicia está condenando a quien dignificó al pueblo argentino. Frente a este atropello, reafirmamos la voluntad de construir un país con oportunidades, desarrollo y justicia verdadera", manifestó el mandatario provincial a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Además, agregó que desde el peronismo se necesita "construir un modelo de país donde la gente se sienta representada, protegida y vea oportunidades reales para crecer". "Un Estado que marque camino con desarrollo y posibilidades para todos. Queremos que los chicos vuelvan a tener computadora y acceso al desarrollo, y que lo que llega a las aulas también revierta en la ciencia y en nuestros científicos”, sumó Quintela.

"Es positivo organizarse para un proyecto que empatice con la sociedad, donde la gente se sienta identificada y vea que es posible avanzar. Hay que afrontar la deuda con responsabilidad, sin que el ajuste recargue el costo sobre el hambre y los puestos de trabajo. Defendemos la industria nacional: no queremos una apertura indiscriminada de las importaciones, sino ordenarlas con responsabilidad y en función de lo que el país necesita.”, enfatizó el mandatario. Y concluyó: “Volvamos a tener un país que construya aviones, autos y camiones como en la época de Perón y como hacen los países desarrollados. Porque el pueblo argentino merece dignidad y futuro”.