Petroleros iraníes cruzan el bloqueo de EEUU tras el acuerdo, según datos

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán

Por Florence Tan y ​Siyi Liu

SINGAPUR, 17 jun (Reuters) - Al menos tres petroleros que transportaban crudo iraní han atravesado esta semana el ‌bloqueo naval estadounidense, mientras ‌que un cuarto, un buque vacío, se dirige hacia el golfo de Omán, tras el acuerdo marco alcanzado entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, según muestran los datos de transporte marítimo.

Estos envíos indican una reanudación gradual de las exportaciones de petróleo iraní, ​que se espera ⁠que contribuyan a aumentar la oferta mundial, aunque la ‌demanda de China, su principal comprador, ha ⁠sido escasa debido a los bajos ⁠márgenes internos.

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Los superpetroleros Hero II y Diona, que transportan 2 millones de barriles de petróleo cada uno, han atravesado el ⁠golfo de Omán y se dirigen hacia el este, ​según datos de seguimiento de buques ‌de Kpler y Vortexa.

El Suezmax Sonia ‌I, que transporta un millón de barriles de petróleo, ⁠también ha superado el bloqueo y se dirige a Singapur, según datos de Kpler, Vortexa y LSEG. El Hero II cargó su cargamento a finales de marzo, mientras ​que los ‌cargamentos del Diona y del Sonia I se cargaron entre el 8 y el 9 de abril, según datos de Kpler.

El VLCC Stream, vinculado a Irán y que navega sin carga, se dirige ⁠hacia el bloqueo estadounidense, según datos de Kpler y LSEG.

El bloqueo estadounidense, impuesto cuando Irán impidió el paso de buques por el estrecho de Ormuz, redujo las exportaciones de crudo de Irán en mayo a su nivel más bajo en seis años, con 260.000 barriles al día, menos de una quinta ‌parte de la media de 2025, que se situó en 1,67 millones de barriles al día, según datos de Kpler.

En virtud del memorando de entendimiento alcanzado por ambas partes para poner fin a la guerra, EEUU permitirá a Irán comenzar de ‌inmediato a vender petróleo y combustible, según dijo el martes un alto representante estadounidense.

Las expectativas de un mayor suministro de petróleo ‌procedente de Oriente ⁠Medio han llevado a los precios mundiales del petróleo —que se dispararon tras el inicio de ​la guerra el 28 de febrero— a sus mínimos de los últimos tres meses. [O/R]

Con información de Reuters