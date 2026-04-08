Sondeo confirma avance de Belmont, quien se uniría a Fujimori en eventual balotaje presidencial en Perú

FOTO ARCHIVO: Los candidatos presidenciales peruanos se enfrentan en un debate televisado en Lima

El ​exalcalde de la capital de Perú Ricardo Belmont se ubicó en el segundo ‌lugar en la intención ‌de voto para las elecciones presidenciales del fin de semana y podría llegar al balotaje, donde enfrentaría a la derechista Keiko Fujimori, que sigue liderando la carrera electoral, mostró el miércoles un sondeo.

En un sorpresivo ascenso, ​Belmont dio un ⁠salto desde el quinto lugar y alcanzó ‌un 9,6% de la intención de ⁠voto -desde el 5,5% en ⁠un sondeo anterior-. Esto lo ubica detrás de Fujimori -que aparece con un 15,6% de las preferencias ⁠desde el 14,5% previo-, mostró la encuesta ​de la firma Datum Internacional, ‌realizada entre el 5 ‌y 7 de abril.

En el tercer lugar ⁠en el sondeo de Datum para la elección del domingo aparece el ultraconservador Rafael López Aliaga con 9,5% de la intención de ​voto, ‌por delante del excomediante Carlos Álvarez -con un 9,3% de las preferencias-, el centrista Jorge Nieto -con un 5,6%- y el candidato de izquierda Alfonso López Chau -con un ⁠5,7%-.

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El sondeo, con un margen de error de +/-2,8%, muestra que los postulantes que aparecen entre el segundo y sexto lugar se encuentran en un empate técnico, dijo la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado.

La encuesta indicó además que el número ‌de indecisos fue de 17,1%, apenas por encima del 16,8% del sondeo anterior.

El martes, una encuesta de la firma Ipsos Perú mostró a Fujimori liderado la carrera con un 16% de ‌las preferencias, seguida por Belmont con 9%, Álvarez con 8%, Sánchez y Rafael López Aliaga con 7% ‌cada uno.

No ⁠se espera un ganador con más del 50% de los votos en ​los comicios, por lo que las autoridades electorales han anticipado un balotaje el 7 de junio.

Con información de Reuters