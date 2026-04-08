Sondeo confirma avance de Belmont, quien se uniría a Fujimori en eventual balotaje presidencial en Perú

El exalcalde de la capital de Perú Ricardo Belmont se ubicó en el segundo lugar en la intención de voto para las elecciones presidenciales del fin de semana y podría llegar al balotaje, donde enfrentaría a la derechista Keiko Fujimori, que sigue liderando la carrera electoral, mostró el miércoles un sondeo.
En un sorpresivo ascenso, Belmont dio un salto desde el quinto lugar y alcanzó un 9,6% de la intención de voto -desde el 5,5% en un sondeo anterior-. Esto lo ubica detrás de Fujimori -que aparece con un 15,6% de las preferencias desde el 14,5% previo-, mostró la encuesta de la firma Datum Internacional, realizada entre el 5 y 7 de abril.
En el tercer lugar en el sondeo de Datum para la elección del domingo aparece el ultraconservador Rafael López Aliaga con 9,5% de la intención de voto, por delante del excomediante Carlos Álvarez -con un 9,3% de las preferencias-, el centrista Jorge Nieto -con un 5,6%- y el candidato de izquierda Alfonso López Chau -con un 5,7%-.
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El sondeo, con un margen de error de +/-2,8%, muestra que los postulantes que aparecen entre el segundo y sexto lugar se encuentran en un empate técnico, dijo la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado.
La encuesta indicó además que el número de indecisos fue de 17,1%, apenas por encima del 16,8% del sondeo anterior.
El martes, una encuesta de la firma Ipsos Perú mostró a Fujimori liderado la carrera con un 16% de las preferencias, seguida por Belmont con 9%, Álvarez con 8%, Sánchez y Rafael López Aliaga con 7% cada uno.
No se espera un ganador con más del 50% de los votos en los comicios, por lo que las autoridades electorales han anticipado un balotaje el 7 de junio.
Con información de Reuters