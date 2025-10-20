Fuerte repudio a Iñaki Gutiérrez y a La Libertad Avanza en La Rioja por el modelo económico de Nación

Vecinos de la Capital riojana increparon al candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Gino Visconti, por la decisión del Gobierno libertario de recortar las pensiones por discapacidad. Esto se dio en el marco de una recorrida por las elecciones del 26 de octubre, quién también se encontraba presente Iñaki Gutiérrez, conocido por gestionar la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei.

Según un video que circuló por redes sociales, un grupo de personas se acercó al ver en la recorrida a referentes del Gobierno de Javier Milei quienes se encontraban en actividades de campaña de cara a los comicios que se celebrarán el próximo domingo. En el mismo se observa como Gino Visconti e Iñaki Gutiérrez se sacaban una fotografía simulando el gesto de Milei y en ese instante una mujer comienza a denunciar la quita de la pensión por discapacidad de su familiar.

En el video se puede observar en el registro, Visconti permaneció en silencio mientras Gutiérrez intentaba manejar la situación dialogando con la mujer quién manifestaba su angustia por la quita de la pensión "hace tres meses". En ese sentido, Iñaki Gutiérrez expresó que el se "iba a hacer cargo el lunes" de la situación si es que la familiar de la señora "tenía la pensión por discapacidad". El episodio reflejó un rechazo creciente hacia las políticas del Gobierno libertario de desfinanciamiento y ajuste para los sectores en situación de vulnerabilidad.

Un gran enojo por el ajuste a quienes más lo necesitan

En lo que respecta particularmente al candidato libertario en La Rioja, Gino Visconti, lo que generó indignación entre los presentes o solo fueron los hechos de gravedad que afectaron directamente a las personas en situación de vulnerabilidad. Sino también en lo que respecta a los hechos de corrupción del gobierno nacional, que alcanzaría a la hermana de Javier Milei y secretaria de Presidencia, Karina Milei. Además se suma la situación del excandidato libertario por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, quién tuvo que bajar su candidatura por presunto vinculo con el narcotráfico tras reconocer que Fred Machado fue aportante de su campaña política.

El candidato riojano de La Libertad Avanza opto por no intervenir, mientras escuchaba el malestar de las familias por la situación que están atravesando como consecuencias de las políticas del Gobierno nacional y los riojanos en general.

Entre los manifestantes se encontraban jubilados, organizaciones sindicales, pymes, estudiantes, beneficiarios de pensiones por discapacidad y sus familiares, además de vecinos afectados por recortes y decisiones económicas recientes que generaron una baja en sus ingresos y una afectación directa a su cotidianeidad, además de la alimentación y salud.