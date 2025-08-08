Elecciones 2025: La Rioja conformó el frente que medirá fuerzas con LLA en octubre

Este jueves se oficializó la conformación del frente “Federales Defendamos La Rioja”, una alianza política integrada por siete partidos con representación en toda la provincia, que competirá en las elecciones generales del próximo 26 de octubre para renovar cargos de diputados nacionales y provinciales, bajo la conducción del gobernador Ricardo Quintela.

El frente está compuesto por el Partido Justicialista (apoderadas Sandra Inés Vanni y Andrea Melina Brizuela), Frente del Pueblo (apoderado Matías de la Fuente), Frente Renovador (apoderada Cecilia Sturzenegger), Movimiento Norte Grande (presidente Andrés Fabián Bustos), Lealtad y Dignidad (apoderado Bienvenido Martínez Delgado y presidente Hernán Abel Martínez Delgado), Partido Demócrata Cristiano (apoderado Ranulfo Eduardo Bazán) y Kolina (presidente Marcos Lucas Martín Ferreyra).

La conducción política de la alianza estará a cargo de Armando Emilio Molina, quien ejercerá la presidencia, mientras que la secretaría administrativa electoral recaerá en Adriana del Valle Olima. Los responsables políticos de la campaña serán Miguel Galeano y Teresita Madera.

Además, se conformó una Mesa de Conducción Política con representantes de todas las fuerzas que integran el frente, entre ellos Rodrigo Brizuela y Doria como presidente y María Florencia López como secretaria general. La mesa incluye también una nómina de vocales que garantiza la participación plural, equitativa y democrática de cada partido.

El acta constitutiva del frente establece que la elección de candidaturas se realizará respetando el principio de paridad de género, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 27.412. La nueva alianza busca consolidar una propuesta política amplia y federal con alcance en toda la provincia.

Cómo serán las elecciones provinciales

A través de la publicación del Boletín Oficial de la provincia, el Gobierno de La Rioja convocó a elecciones legislativas para el próximo 26 de octubre de manera concurrente, por lo que la ciudadanía también elegirá a los diputados nacionales.

El decreto, firmado por el gobernador Ricardo Quintela, no incluye el llamado a convencionales para modificar las cartas orgánicas municipales, un punto que algunos intendentes habían impulsado en su momento. Según informaron desde medios locales, habrá Boleta Única para diputados nacionales y lista sábana para provinciales, con dos urnas en el cuarto oscuro.

El decreto respectivo contempla el llamado concurrente con la Nación para el próximo 26 de octubre con el fin de elegir 18 diputados provinciales en siete departamentos, por lo que la Legislatura se renovará en un 50 por ciento en su integración. De acuerdo al llamado se convocará a elegir: Capital: 8 Titulares - 5 Suplentes; Rosario Vera Peñaloza: 3 Titulares - 2 Suplentes; General Felipe Varela: 3 Titulares - 2 Suplentes; Castro Barros: 1 Titular - 1 Suplente; Sanagasta: 1 Titular - 1 Suplente; Vinchina: 1 Titular - 1 Suplente; General Juan Facundo Quiroga: 1 Titular - 1 Suplente.

En su momento, y en comunicación con El Destape 1070, el primer mandatario riojano aseguró que La Rioja pidió "autorización a la Justicia Federal" para llevar a cabo este sistema. "Queremos generar las condiciones para garantizar la mayor participación posible en la ciudadanía", consideró.