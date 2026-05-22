Penélope Cruz afirma que el mensaje era más importante que el tiempo en pantalla en "La bola negra"

Los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo, "Los Javis", y Penélope Cruz, miembro del reparto, posan durante un photocall para la película "La bola negra" en competición en el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia

Por Miranda Murray y Hanna ​Rantala

CANNES, Francia, 22 mayo (Reuters) - Penélope Cruz quería participar en la película presentada en el Festival de Cannes "La bola negra", por pequeño que fuera ‌el papel, porque consideraba que ‌esta ambiciosa epopeya gay sobre la historia de España podría tener un impacto importante en los jóvenes, según declaró el viernes.

"Mis decisiones no las baso en cuántos minutos va a estar mi personaje en escena; es ser parte de algo, de querer formar parte de algo que te importa", declaró la actriz española ganadora de un Óscar a los periodistas tras el estreno ​de la noche anterior.

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"No estamos ⁠locos, las películas no pueden cambiar el mundo, pero pueden contribuir ‌en algunos casos a hacer las cosas mejor", dijo, especialmente para ⁠los jóvenes.

"Lo que te llega a veces ⁠puede ser más fuerte cuando estás sentado en una sala de cine durante dos horas y media (...) que cualquier cosa que puedas estudiar durante tres años ⁠en la escuela."

SUSTO DE SALUD

Cruz, que junto con Glenn Close es ​la única miembro del reparto con reconocimiento fuera de ‌España, tiene un breve cameo como una ‌artista para entretener a las tropas llamada Nené en la película de ⁠155 minutos.

Recordó haber pasado un susto de salud poco antes de que tuviera que interpretar su número de canto y baile, después de que su médico le dijera que podría tener un aneurisma cerebral. A Cruz le ​dieron el visto ‌bueno para rodar la escena, pero no se lo contó a los directores hasta el día siguiente.

"Yo sé que, ese momento el día que de viejecita me muera será uno de los que recuerde como de los más surrealistas de toda mi vida: estar ⁠subida a ese tanque pensando que tenía un aneurisma, que al final fue una falsa alarma."

TRES LÍNEAS TEMPORALES ENTRELAZADAS

La nueva película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos popularmente como "Los Javis", presenta tres tramas que giran en torno al poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, la homosexualidad y la guerra civil española.

Los debates sobre Lorca, una de las figuras más influyentes de la literatura española del siglo XX, apenas ‌incluían la influencia de su sexualidad, recordó Ambrossi.

"Si se oculta la parte de la sexualidad y simplemente retratas a Federico como poeta sin decir nada más, nos estás robando (a la comunidad gay) un referente", afirmó.

A través del escenario bélico, los directores también querían mostrar la importancia del diálogo y la empatía como únicos ‌medios para evitar la violencia.

"La incomunicación lleva a la violencia", dijo Ambrossi. "Espero que la película sirva para eso, para ser una ventana de empatía y de ver al ‌otro como el ser ⁠humano que es".

"La bola negra", una de las 22 películas que compiten por el primer premio del festival, fue en ​general bien recibida por la crítica. The Hollywood Reporter la consideró gran destacada, mientras que Variety la describió como "un drama ambicioso, pero dilatado".

Con información de Reuters