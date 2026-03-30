Inclusión y derechos: más de 85 mil chicos fueron asistidos por el sistema bonaerense

Un informe reciente indicó que durante 2025 un total de 85.907 chicos y chicas fueron asistidos por distintos dispositivos del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, dependiente del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA). Se trata de una red que opera en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la garantía de derechos y el resguardo integral de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo al informe elaborado por el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA), perteneciente al OPNyA, las principales causas de intervención fueron: maltrato físico o psíquico, que motivó el abordaje de 27.657 niños y niñas (32,19%). En segundo lugar, aparece la negligencia o falta de cuidados básicos, con 26.638 situaciones registradas (30,72%). Luego aparecen el abuso sexual con 9.459 casos (11,01%) y la ausencia total de un adulto responsable, con 8.232 intervenciones (9,58%).

La directora ejecutiva del OPNyA, Andrea Cáceres, remarcó la importancia de la participación de la comunidad para prevenir situaciones de violencia y tomar acciones frente a una situación. “Muchos de estos hechos se producen en el ámbito privado de la familia y para el Estado es complejo actuar si no hay denuncia. Por eso es fundamental que la sociedad esté atenta. Los adultos en su conjunto tenemos una corresponsabilidad con los chicos”, detalló a medios locales. Al mismo tiempo remarcó que frente a cualquier situación es clave dar aviso a través de la Línea 102, o al 911 en caso de emergencia, o acercarse al Servicio Local correspondiente.

Además, desde el organismo remarcaron que El REUNA funciona como un legajo digital único por cada niño, niña o adolescente que es abordado por el sistema y es considerado una herramienta clave para el seguimiento de los casos y la planificación de políticas públicas concretas. Cabe destacar que este registro es pionero en el país y permite acceder a los antecedentes de intervención y mejorar la articulación entre los distintos niveles del Estado.

La importancia de las medidas de abrigo y alternativas familiares

Entre los datos arrojados también se conoció que, durante el último año se dictaron 6.372 medidas de abrigo, lo que implica la protección de la niña, niño o adolescente mediante el traslado de su hogar nuclear a un ámbito familiar más amplio: tíos, abuelos, hermanos mayores de edad, entre otros, para resguardar su integridad.

Además, desde el organismo remarcaron que la prioridad es resolver estas situaciones en el ámbito del entorno familiar ampliado. En esa línea, Cáceres sostuvo que las medidas de abrigo “deben aplicarse únicamente una vez agotadas todas las instancias previas”.

“Cuando esa alternativa no es posible debido a una vulneración grave de derechos y a la ausencia de adultos referentes que puedan asumir el cuidado, los niños y niñas atraviesan la medida de abrigo en dispositivos institucionales”, detalló la titular del OPNyA. Otra de las alternativas que se presentan en la provincia es la opción de "Familias solidarias", otra alternativa para transitar las medidas sin recurrir a un establecimiento.

Cabe destacar que, entre las 6.372 medidas de abrigo implementadas, 2.018 implicaron la derivación a Casas de Abrigo y Hogares Convivenciales.

El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, cuenta con un Sistema de Promoción y Protección de Derechos conformado por 25 Servicios Zonales en cada una de las regiones. Éstos, a la vez, coordinan con los Servicios Locales de instancia municipal en los 135 distritos. Además, cuenta con la Línea 102 que atiende las 24 horas, los 365 días del año.

El organismo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, tiene como objetivo es entender y coordinar en la implementación de las políticas de promoción y protección de derechos de las personas desde su concepción hasta los 18 años de edad, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Argentina en 1990 mediante la Ley N.º 23.849.