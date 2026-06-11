Ante la paralización de obras nacionales, Misiones refuerza la inversión para sostener el empleo en la construcción

La paralización de la obra pública nacional continúa generando consecuencias en el empleo y la actividad económica de Misiones. Frente a este escenario, el Gobierno provincial mantiene una estrategia orientada a sostener la actividad de la construcción mediante la continuidad de obras financiadas con recursos propios, nuevas gestiones de financiamiento y programas destinados a reducir el impacto de la crisis en los trabajadores del sector.

La situación fue analizada en una reunión entre el gobernador Hugo Passalacqua y autoridades de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Delegación Posadas, donde se abordó el escenario que atraviesa la actividad desde principios de 2024, marcado por la paralización de proyectos financiados por el Estado nacional y la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

Durante el encuentro, las autoridades provinciales y representantes sindicales repasaron el estado de las obras en ejecución con fondos provinciales, las gestiones pendientes para destrabar financiamiento nacional en proyectos que presentan importantes niveles de avance y las distintas alternativas para acompañar a las familias afectadas por la caída de la actividad.

También se analizaron las iniciativas vinculadas a infraestructura vial, vivienda y desarrollo territorial que la provincia considera fundamentales para sostener el empleo y mantener en funcionamiento uno de los sectores con mayor capacidad de generar movimiento económico. Desde la UOCRA Misiones señalaron que la interrupción de la inversión nacional golpeó de manera directa a la construcción, una actividad que tiene impacto sobre numerosos rubros vinculados a la economía regional.

El secretario general de la UOCRA Posadas, Héctor Vallejos, sostuvo que la construcción tiene un efecto multiplicador sobre otras actividades productivas de la provincia. “Sabemos que la industria de la construcción es madre de industrias, mueve todos los sectores y las economías regionales. También otras industrias como la madera y la metalúrgica”, expresó en comunicación en medios locales.

“Cuando el gobernador se reunió con los mandatarios del Norte Grande para pedir obras de infraestructura, nosotros también le planteamos una cuestión más que importante que es un factor de orden social: la vivienda, por el alto déficit que todavía tenemos en la provincia. También es infraestructura y permite a las personas acceder a la salud y a la educación”, afirmó.

Las obras provinciales que buscan sostener la actividad

Como parte de las medidas para mantener el movimiento en la construcción, Misiones continúa con distintas obras de infraestructura financiadas con recursos provinciales. Entre ellas se encuentran la pavimentación de la Ruta Provincial N.º 15, en el tramo que conecta Colonia La Flor con la Ruta Provincial N.º 2, y la construcción del puente sobre el arroyo Pindaytí entre Santa Rita y Colonia Aurora. Además, continúan en marcha obras educativas, sanitarias y habitacionales en distintos puntos del territorio misionero.

A su vez, la provincia avanza en gestiones de financiamiento internacional para concretar proyectos estratégicos, entre ellos la repavimentación de la Ruta Provincial N.º 17, la construcción del puente sobre el arroyo Piray Miní y obras de conectividad destinadas a las localidades de Pozo Azul, Santiago de Liniers y 9 de Julio.

Dentro de las iniciativas también se incluyen la pavimentación de la Ruta Provincial N.º 205 en Fachinal y trabajos previstos sobre la Ruta Nacional N.º 14, en el tramo que une Leandro N. Alem con Campo Viera.

En materia habitacional, la provincia mantiene programas ejecutados a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), junto con el fortalecimiento del Plan Techo y la construcción de nuevas viviendas en distintos municipios.