Trump publica una imagen junto a Jesús mientras continúan las críticas de su gobierno al papa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega al Aeropuerto Internacional de Miami.

Donald Trump publicó el miércoles una imagen, aparentemente generada por inteligencia artificial, en la que ‌se ve a Jesús ‌abrazándolo, dos días después de haber eliminado un posteo que había suscitado críticas por considerar que el presidente estadounidense se había comparado con Jesús.

La imagen, compartida de nuevo en la cuenta de Trump en Truth Social, muestra al mandatario con los ojos cerrados junto a un Jesús en ​una pose similar.

Trump está ⁠de pie detrás de un micrófono, y al fondo ‌se ve una bandera estadounidense. La publicación ⁠original llevaba el siguiente pie de ⁠foto: "Nunca he sido un hombre muy religioso (...) pero, con todos estos monstruos satánicos, demoníacos y sacrificadores de niños que están ⁠saliendo a la luz (...) ¿no parece que Dios podría estar ​jugando su carta de Trump?".

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La publicación ‌compartida por Trump añadía el pie ‌de foto: "Puede que a los lunáticos de la izquierda ⁠radical no les guste esto, ¡pero a mí me parece muy bonito!".

Trump ha estado enfrentado con el Papa León, el primer líder de la Iglesia católica nacido en Estados ​Unidos y ‌crítico abierto de la guerra que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Trump reiteró sus críticas al líder religioso el martes por la noche. En otra publicación en Truth Social, pidió que "alguien ⁠le diga por favor al Papa León" sobre los asesinatos de manifestantes por parte de Irán y que "es absolutamente inaceptable que Irán tenga una bomba nuclear".

El martes por la noche, el vicepresidente JD Vance, en un discurso en la Universidad de Georgia, dijo que el papa se equivocaba al afirmar que ‌los discípulos de Cristo "nunca están del lado de quienes en su día empuñaron la espada y hoy lanzan bombas" y que "es muy importante que el papa sea cauteloso cuando habla de cuestiones teológicas".

León respondió a ataques previos de Trump diciendo que ‌no le temía a su Gobierno y que seguiría expresando su opinión.

Los votantes cristianos han constituido una parte fundamental de la base ‌política de ⁠Trump. El mandatario, que no asiste a la iglesia con regularidad, obtuvo una amplia mayoría de ​los votos cristianos en las elecciones de 2024, incluidos los católicos.

Con información de Reuters