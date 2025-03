Papa Francisco pasa una noche tranquila tras revés en estado de salud: Vaticano

Una monja sostiene una vela y un rosario durante un servicio de oración en la Plaza de San Pedro, mientras el papa Francisco continúa su hospitalización, en el Vaticano

El papa Francisco, que lleva algo más de dos semanas hospitalizado luchando contra una neumonía bilateral, pasó una noche tranquila y descansó el sábado tras sufrir un revés de salud el día anterior, informó el Vaticano.

El pontífice, de 88 años, sufrió una crisis respiratoria el viernes, renovando la preocupación por su bienestar.

Un funcionario del Vaticano, que no quiso ser nombrado porque no estaba autorizado a hablar de la salud del Papa, dijo que Francisco no había tenido otra crisis respiratoria desde entonces.

En un comunicado de una sola línea, el Vaticano dijo que la noche había transcurrido en paz. El funcionario dijo que el Papa Francisco había desayunado, incluyendo una taza de café. El próximo boletín médico detallado se espera hacia las 19.00 horas (1800 GMT).

El viernes, el Vaticano dijo que Francisco había sufrido una crisis aislada, incluyendo "vómitos con inhalación y un repentino empeoramiento de la condición respiratoria".

Según el Vaticano, fue necesaria una aspiración para ayudar a eliminar el vómito de sus vías respiratorias y también requirió ventilación mecánica no invasiva, lo que significa que no fue intubado, lo que habría requerido sedación.

El funcionario del Vaticano dijo que se esperaba que su equipo de médicos se tomara entre 24 y 48 horas para evaluar cómo el episodio impactaría en el estado de su condición clínica.

Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero con graves problemas respiratorios que rápidamente degeneraron en una neumonía bilateral, una grave infección en ambos pulmones que puede inflamarlos y dejar cicatrices, dificultando la respiración.

La última vez que sufrió lo que el Vaticano describió como una "crisis respiratoria prolongada de tipo asmático" fue el 22 de febrero, pero no se habían repetido las crisis hasta el viernes.

Francisco ha sufrido varios episodios de mala salud en los últimos dos años y es propenso a las infecciones pulmonares porque tuvo pleuresía cuando era joven y le extirparon parte de un pulmón.

El Papa no ha sido visto en público desde que ingresó en el hospital, su ausencia más prolongada desde que comenzó su papado en marzo de 2013. Sus médicos no han dicho cuánto tiempo podría durar su tratamiento.

El funcionario del Vaticano dijo que, por tercera semana consecutiva, no se esperaba que el pontífice dirigiera sus oraciones dominicales habituales con los peregrinos y que, una vez más, el texto de la oración del Ángelus probablemente se publicaría en lugar de leerse en voz alta.

Con información de Reuters