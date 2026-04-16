La arzobispa de Canterbury respalda al papa León XIV tras su enfrentamiento con Trump

FOTO ARCHIVO-La arzobispa de Canterbury, Dame Sarah Mullally, durante la ceremonia de entronización que la investidura como la 106.ª arzobispa, en la catedral de Canterbury en Kent, Gran Bretaña

La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, expresó el jueves su apoyo al papa ‌León XIV, instando ‌a los 85 millones de anglicanos de todo el mundo a alzar la voz en favor de la paz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el sumo pontífice por sus críticas a la guerra ​en Irán.

En sus ⁠primeras declaraciones públicas sobre las críticas de Trump, ‌la líder de la Iglesia de ⁠Inglaterra manifestó su solidaridad con ⁠León XIV, quien se ha erigido en las últimas semanas como un crítico abierto de la guerra.

"Me ⁠uno a mi hermano en Cristo, Su ​Santidad el papa León XIV, en ‌su valiente llamamiento a un ‌reino de paz", dijo Mullally, máxima autoridad ⁠espiritual de la Comunión Anglicana, en un comunicado.

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"Mientras personas inocentes son muertas y desplazadas, familias destrozadas y futuros destruidos, el costo humano de la ​guerra es ‌incalculable. Es el deber de todo cristiano -y de todas las personas de fe y buena voluntad- trabajar y rezar por la paz".

El jueves, en declaraciones realizadas durante una ⁠visita a Camerún como parte de una gira por cuatro países africanos, León arremetió contra los líderes que gastan miles de millones en guerras y afirmó que el mundo estaba "siendo devastado por un puñado de tiranos".

También criticó duramente a los líderes que invocan ‌temas religiosos para justificar las guerras.

Trump, quien según expertos religiosos y políticos ha estado utilizando la retórica religiosa para movilizar a sus principales seguidores a favor de la guerra en Irán, calificó al León ‌XIV de "DÉBIL ante el crimen y terrible en política exterior" en una publicación en redes sociales el domingo.

Mullally ‌también hizo un ⁠llamamiento a los cristianos para que insten a quienes tienen autoridad política a ​buscar "todos los medios pacíficos y justos posibles para resolver los conflictos".

Con información de Reuters