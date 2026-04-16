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La arzobispa de Canterbury respalda al papa León XIV tras su enfrentamiento con Trump

16 de abril, 2026 | 12.13

La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, expresó el jueves su apoyo al papa ‌León XIV, instando ‌a los 85 millones de anglicanos de todo el mundo a alzar la voz en favor de la paz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el sumo pontífice por sus críticas a la guerra ​en Irán.

En sus ⁠primeras declaraciones públicas sobre las críticas de Trump, ‌la líder de la Iglesia de ⁠Inglaterra manifestó su solidaridad con ⁠León XIV, quien se ha erigido en las últimas semanas como un crítico abierto de la guerra.

"Me ⁠uno a mi hermano en Cristo, Su ​Santidad el papa León XIV, en ‌su valiente llamamiento a un ‌reino de paz", dijo Mullally, máxima autoridad ⁠espiritual de la Comunión Anglicana, en un comunicado.

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"Mientras personas inocentes son muertas y desplazadas, familias destrozadas y futuros destruidos, el costo humano de la ​guerra es ‌incalculable. Es el deber de todo cristiano -y de todas las personas de fe y buena voluntad- trabajar y rezar por la paz".

El jueves, en declaraciones realizadas durante una ⁠visita a Camerún como parte de una gira por cuatro países africanos, León arremetió contra los líderes que gastan miles de millones en guerras y afirmó que el mundo estaba "siendo devastado por un puñado de tiranos".

También criticó duramente a los líderes que invocan ‌temas religiosos para justificar las guerras.

Trump, quien según expertos religiosos y políticos ha estado utilizando la retórica religiosa para movilizar a sus principales seguidores a favor de la guerra en Irán, calificó al León ‌XIV de "DÉBIL ante el crimen y terrible en política exterior" en una publicación en redes sociales el domingo.

Mullally ‌también hizo un ⁠llamamiento a los cristianos para que insten a quienes tienen autoridad política a ​buscar "todos los medios pacíficos y justos posibles para resolver los conflictos".

Con información de Reuters

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