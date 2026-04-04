En la Vigilia Pascual, el papa León XIV insta al mundo a no hacerse indiferente ante la guerra

La Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro en el Vaticano

El papa León XIV guió a los católicos de todo el mundo ‌hacia la Pascua en ‌una misa de vigilia celebrada el sábado por la noche en la basílica de San Pedro e instó a la gente a no dejarse paralizar por la magnitud de los conflictos que asolan el mundo, sino a trabajar por la paz.

El Santo ​Padre, quien se ⁠ha erigido en crítico abierto de la guerra ‌de Irán, dijo que se ha permitido ⁠que la desconfianza y el ⁠miedo "rompan los lazos que nos unen a través de la guerra, la injusticia y el aislamiento de pueblos y ⁠naciones".

"¡No permitamos que nos paralicen!", exhortó el ​primer Papa estadounidense en una misa ‌celebrada en la noche más ‌santa del calendario católico, cuando, según la Biblia, ⁠Jesús resucitó de entre los muertos.

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León XIV no mencionó ningún conflicto específico durante la misa, en la que también bautizó a diez adultos conversos al ​catolicismo.

En su ‌homilía ante miles de fieles en la iglesia más grande de la cristiandad, el Sumo Pontífice instó a los católicos a seguir el ejemplo de los santos que, según dijo, ⁠lucharon por la justicia para que "los dones pascuales de la armonía y la paz puedan crecer y florecer en todas partes".

León XIV, conocido por elegir cuidadosamente sus palabras, ha intensificado sus críticas a la guerra de Irán en las últimas semanas.

El Papa dijo el domingo pasado ‌que Dios rechaza las oraciones de los líderes que inician guerras y tienen "las manos manchadas de sangre". El martes hizo un llamamiento directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instándole a encontrar una "vía de salida" para ‌poner fin a la guerra.

El Santo Padre concluirá las celebraciones de Pascua el domingo por la mañana con una ‌misa en ⁠la Plaza de San Pedro e impartirá una bendición y un mensaje especiales, momento ​en el que suele realizar un importante llamamiento internacional.

Con información de Reuters