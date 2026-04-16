Los amputados de la guerra de Gaza carecen de prótesis por las restricciones israelíes

El palestino amputado Omar Abu Ali, de 34 años, herido en un ataque israelí, se traslada de su silla de ruedas a una cama en su casa, en la ciudad de Gaza

Fadel al-Naji, de catorce años, solía ser un apasionado del fútbol, pero ahora se ve prácticamente confinado en su casa de la ciudad de Gaza desde que perdió ambas piernas en un ataque con drones israelíes el pasado mes de septiembre.

Se sienta abatido en un sofá, con una ‌pernera de pantalón vacía colgando y la otra metida por la cintura, junto ‌a su hermano de 11 años, que perdió un ojo en el mismo ataque.

"Se ha vuelto retraído y aislado", dice su madre, Najwa al-Naji, mientras muestra en su teléfono vídeos antiguos de él haciendo malabarismos con el balón. "Es como si se estuviera muriendo lentamente, y ojalá le proporcionaran prótesis".

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Sin embargo estas son escasas para los casi 5.000 amputados de guerra de Gaza —una cuarta parte de los cuales son niños como al-Naji— debido a las restricciones israelíes sobre materiales como el yeso, según informaron a Reuters siete fuentes de ayuda humanitaria y médicas.

Israel, que libró una guerra de dos años contra los milicianos de Hamás en el enclave palestino, alega motivos de seguridad para justificar las restricciones.

Si se suma a la población de amputados de Gaza antes de la guerra facilitada por las autoridades sanitarias palestinas, la tasa de amputados per cápita supera ahora ​incluso a la de Camboya, que era la ⁠más alta debido a las minas terrestres, según la organización humanitaria Humanity & Inclusion.

Tal es la necesidad que dos centros médicos afirmaron que estaban intentando reutilizar prótesis antiguas ‌recuperadas de personas fallecidas en la guerra. Otros están creando prótesis improvisadas con tubos de plástico o tablones de madera, según los ⁠médicos, aunque esto conlleva el riesgo de dañar el muñón o provocar infecciones.

PROMESA INCUMPLIDA

Los amputados de ⁠Gaza son un símbolo de las promesas incumplidas del alto el fuego de octubre y del plan de 20 puntos del presidente de EEUU, Donald Trump, que preveía una ayuda total "sin interferencias".

También preveía la reapertura del paso fronterizo de Ráfah —la única vía de salida de Gaza hacia Egipto—, pero las evacuaciones médicas, incluidas las de personas amputadas, ⁠han sido irregulares.

Israel restringe las importaciones de artículos que, según afirma, tienen un uso tanto militar como civil, en virtud de una política anterior a ​la guerra de dos años. Aunque el yeso de París y otros componentes plásticos para prótesis no figuran en las ‌listas israelíes de los denominados artículos de doble uso, los "productos de construcción" sí ‌están incluidos, según muestra un documento israelí de control de exportaciones.

La agencia militar israelí COGAT, que controla el acceso a Gaza, afirma que facilita la ⁠entrada regular de equipos médicos, pero no permitirá materiales que puedan ser utilizados por Hamás para un "refuerzo terrorista".

En respuesta a preguntas sobre las prótesis, la COGAT dijo que está en diálogo con la ONU y otros grupos de ayuda para identificar formas de permitir una respuesta médica adecuada.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que apoya al Centro de Prótesis y Polio de Gaza, el principal centro de prótesis, dijo que las importaciones de yeso de París han estado casi totalmente restringidas durante más de cuatro meses ​y que las existencias solo ‌alcanzarán hasta junio o julio.

"Lo que estamos produciendo ahora son cantidades muy pequeñas en comparación con la necesidad real", dijo Hosni Mhana, portavoz del centro, sin dar cifras.

El Hospital Jeque Hamad, financiado por Qatar, dijo que no se han recibido suministros durante la guerra y que se han agotado. Ahora solo puede ofrecer mantenimiento de las prótesis existentes. "No hay alternativas locales para los materiales de fabricación de prótesis", dijo el director general del hospital, Ahmed Naim.

Humanity & Inclusion, que ha colocado 118 prótesis temporales en Gaza desde principios de 2025, dijo que los suministros de su último envío, en diciembre ⁠de 2024, se están agotando.

La Junta de Paz liderada por Trump, que ha tratado de impulsar la ayuda a Gaza, dijo que se toma muy en serio las dificultades de las personas amputadas y otros pacientes en Gaza.

"Se trata de necesidades civiles urgentes", dijo en un comunicado a Reuters, señalando que las obligaciones del alto el fuego incluían el flujo sostenido de suministros humanitarios, comerciales y médicos.

Las restricciones y los retrasos se plantean a las autoridades pertinentes, añadió. "Contamos con garantías y compromisos significativos de que estas restricciones se suavizarán y eliminarán a medida que las partes armadas acuerden desmantelar sus armas y entregar la autoridad a un gobierno tecnocrático palestino en Gaza".

TRAUMA PROLONGADO

Las prótesis no pueden importarse completas a Gaza, ya que se fabrican a medida para cada paciente, utilizando yeso para tomar un molde exacto del muñón y dar forma a un encaje personalizado.

Reuters entrevistó a otros tres amputados de Gaza ‌que luchan por retomar sus vidas de antes de la guerra sin prótesis.

Algunos de los amputados están en lista de espera y es posible que se hayan sometido a tratamientos preparatorios, que pueden incluir revisiones del muñón, una forma de cirugía para perfeccionar su forma.

Uno de los que figuran en la lista es Hazem Foura, un antiguo oficinista de 40 años que no puede trabajar desde que perdió la pierna izquierda por encima de la rodilla en diciembre de 2024, cuando, según él, Israel bombardeó su casa.

"No pido lujos en la vida, pido una extremidad para poder recuperar mi humanidad", dijo.

La falta de prótesis dificulta gravemente la recuperación y prolonga el trauma de las personas amputadas, muchas de las cuales ‌podrían haber evitado la pérdida de la extremidad si se hubiera contado con más cirujanos especializados.

Además, les expone a un mayor peligro debido a los continuos ataques israelíes, que han causado la muerte de 750 palestinos desde el alto el fuego, según afirman las autoridades sanitarias palestinas.

Las restricciones israelíes sobre artículos como las sillas de ruedas se han suavizado desde el alto ‌el fuego, según el CICR y la ⁠agencia de la ONU para la infancia, pero los médicos afirman que desplazarse por las carreteras de Gaza, llenas de escombros, sigue siendo un reto.

Además de materiales, falta personal especializado, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, solo quedan ocho protésicos en Gaza. La ​atención de seguimiento de los niños es especialmente difícil, según los médicos, puesto que necesitan ajustes periódicos a medida que crecen.

"La amputación en sí misma no es solo la pérdida de una extremidad, es la pérdida de la esperanza, es la pérdida de la independencia", dijo Heba Bashir, responsable técnica de prótesis y ortesis de Humanity & Inclusion. "Para los niños, significa perder su futuro".

Con información de Reuters