FOTO DE ARCHIVO: Reunión inaugural de la Junta de Paz, en Washington

Por Pesha Magid y Nidal ​al-Mughrabi

JERUSALÉN/EL CAIRO, 10 abr (Reuters) - La Junta por la Paz de Donald Trump solo ha recibido una mínima parte de los 17.000 millones ‌de dólares prometidos para Gaza, lo ‌que impide al presidente de Estados Unidos seguir adelante con su plan para el futuro del enclave palestino, dijeron fuentes a Reuters.

Diez días antes de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieran a la región en la guerra, Trump organizó una conferencia en Washington en la que los Estados árabes del Golfo se comprometieron a aportar miles de millones ​para la gobernanza y ⁠la reconstrucción de Gaza tras dos años de devastación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El plan prevé la ‌reconstrucción a gran escala del enclave costero tras el desarme ⁠del grupo militante palestino Hamás -cuyos ataques contra ⁠Israel desencadenaron el asalto a Gaza- y la retirada de las tropas israelíes.

Las promesas de financiación también estaban destinadas a pagar las actividades de un Comité ⁠Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un grupo de tecnócratas palestinos ​respaldado por Estados Unidos que pretende asumir el control ‌de Gaza en lugar de Hamás.

Una ‌de las fuentes, con conocimiento directo de las operaciones de la Junta ⁠por la Paz, afirmó que, de los 10 países que se comprometieron a aportar fondos, solo tres -Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Estados Unidos- habían aportado financiación.

La fuente señaló que la financiación hasta el momento era inferior a 1.000 ​millones de ‌dólares, pero no dio más detalles. La guerra con Irán "lo ha afectado todo", agravando las dificultades de financiación previas, afirmó.

El NCAG no pudo entrar en Gaza debido tanto a problemas de financiación como de seguridad, añadió la fuente.

Incluso después de que se acordara un alto ⁠en octubre, los ataques israelíes han dejado al menos 700 muertos en Gaza, según las autoridades sanitarias locales, mientras que los ataques de los militantes han matado a cuatro soldados, según Israel.

La segunda fuente, un funcionario palestino familiarizado con el asunto, afirmó que la junta informó a Hamás y a otras facciones palestinas de que el NCAG no puede entrar en Gaza en este momento debido a la ‌falta de financiación.

"Actualmente no hay dinero disponible," afirmó el funcionario citando al enviado de la junta, Nickolay Mladenovas, al informar a los grupos palestinos.

Hamás ha afirmado en repetidas ocasiones que está dispuesta a ceder el gobierno al NCAG, liderado por Ali Shaath, un exviceministro de la Autoridad Palestina que actualmente ejerce un autogobierno limitado en ‌partes de Cisjordania ocupadas por Israel.

El comité de Shaath tiene como objetivo asumir el control de los ministerios de Gaza y dirigir su fuerza policial.

Los representantes de la ‌Junta de Paz ⁠y del NCAG no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las instituciones internacionales han estimado que la reconstrucción de Gaza, ​donde cuatro quintas partes de los edificios quedaron destruidos en dos años de bombardeos israelíes, costará alrededor de 70.000 millones de dólares.

Con información de Reuters