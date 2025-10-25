El ejército israelí dice que llevó a cabo un "ataque selectivo" en el centro de Gaza

Un dron muestra la destrucción en un barrio residencial de la ciudad de Gaza

9;N, 25 oct (Reuters) -Las fuerzas israelíes llevaron a cabo un "ataque selectivo" contra un individuo en el centro de Gaza que planeaba atacar a las tropas israelíes, informó el sábado el ejército de Israel.

Israel y el grupo militante palestino Hamás mantienen un alto el fuego respaldado por Estados Unidos más de dos años después del comienzo de la guerra en la Franja de Gaza, pero ambas partes se han acusado mutuamente de violaciones.

Israel dijo que había atacado a un miembro de la Yihad Islámica. El grupo militante palestino no hizo comentarios inmediatamente sobre la afirmación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Testigos dijeron a Reuters que habían visto cómo un avión no tripulado impactaba contra un automóvil y lo incendiaba. Los médicos locales dijeron que cuatro personas habían resultado heridas, pero no hubo informes inmediatos de muertes.

Otros testigos dijeron que los tanques israelíes habían bombardeado zonas orientales de la ciudad de Gaza, la mayor zona urbana de la Franja. El ejército israelí no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Varios medios de comunicación israelíes afirmaron que Israel, revirtiendo su política de prohibir la entrada a fuerzas extranjeras, había permitido a funcionarios egipcios entrar en la Franja de Gaza para ayudar a localizar los cuerpos de los rehenes tomados cautivos en el ataque dirigido por Hamás contra comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra.

Como parte del acuerdo de alto el fuego, Hamás ha dicho que devolverá a todos los rehenes que secuestró, pero los restos de 18 siguen en el enclave.

La Oficina del primer ministro israelí no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Emily Rose (Jerusalén) y Nidal Al Mughrabi (El Cairo). Edición en español de Javier López de Lérida