Santa Cruz: docentes acusan a Vidal de disciplinamiento salarial y peligra el inicio de clases

Desde la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) denunciaron disciplinamiento a través de descuentos salariales que, en algunos casos, superaron el 50% de los haberes de diciembre. Según señalaron, las quitas se aplicaron como consecuencia de las medidas de fuerza llevadas adelante en el marco del conflicto que atraviesa la provincia. En diálogo con El Destape, el gremio advirtió que, si el gobernador Claudio Vidal no convoca a una instancia de negociación, no iniciarán las clases en la provincia. Este medio se comunicó con el Consejo Provincial de Educación santacruceño pero no hubo respuesta al momento del cierre de esta nota.

“Nos encontramos con prácticamente tres descuentos y hay compañeros que cobraron casi nada. A cargos directivos les descontaron hasta dos millones de pesos”, denunció a este medio el secretario general de ADOSAC, César Alegre. En la misma línea, cuestionó al mandatario provincial por “olvidar su pasado de extracción gremial” y reveló que el sindicato recibió además una multa que asciende a 13 mil millones de pesos.

Desde la Asociación advierten que más de 1.500 puestos docentes se encuentran en riesgo debido a la falta de titularizaciones: en el nivel medio no se realizan desde hace más de 12 años, y en el nivel primario, desde hace 7. A este escenario de inestabilidad se suma una situación salarial crítica, con ingresos que continúan por debajo de la línea de pobreza, aun cuando los aumentos logrados superaron en 12 puntos a la inflación.

Según datos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con sede en Comodoro Rivadavia, la canasta básica alcanza los $1.600.000, mientras que un docente que recién se inicia percibe alrededor de $1.250.000.

“En las 14 filiales realizaremos asamblea, vamos a ir a un nuevo Congreso provincial para trazar el inicio del 2026. Pero la conclusión del año pasado fue: si no hay respuesta, ni a lo laboral ni a lo salarial, no vamos a comenzar las clases”, sentenció el referente producto de la precarización que viven en la provincia.

En ese contexto, y en marcado contraste con el ajuste que denuncian en el sistema educativo, el sector minero registra ingresos muy por encima de lo previsto. En Santa Cruz, las regalías mineras superaron ampliamente lo presupuestado y alcanzaron los 4 mil millones de dólares. Frente a ese escenario, el referente gremial desmintió el discurso oficial que sostiene la falta de recursos económicos: mientras esos fondos se incrementan, niños, niñas y adolescentes de la provincia vieron interrumpidas sus clases por la falta de agua, problemas cloacales e incluso ausencia de calefacción en las escuelas, en una de las provincias más frías del país.

Disciplinar al colectivo de trabajadores

Por todo lo demandado, desde el gremio destacaron que durante el 2025 llegaron hasta un 90% de acatamiento al paro, pero que producto de los descuentos que comenzaron a aplicarse en los últimos meses del 2025, hubo trabajadores que se vieron forzados a abandonar la medida de lucha. El descuento y la falta de un salario para solventar a las familias de los trabajadores, impactó en las consecutivas medidas que impulsó el sindicato.

“Si nos llaman a negociar es para llegar al punto medio, pero la presidenta del Consejo de Educación no quiere dialogar. Hemos recibido ataques en los que se han publicado nuestros recibos de sueldo”, detalló el referente de los docentes sureños mientras que reflexionó sobre la contradicción de otorgar cláusula gatillo para el ciclo paritario 2024-2025 y que hoy tenga cerrado el diálogo con la cartera provincial.

En este mismo sentido, recordó que en campaña, el ex secretario general de Petroleros y Gobernador de Santa Cruz había asegurado que nunca se iba a atentar contra la organización de los trabajadores ni que tampoco iba a realizarse un descuento, tal como también ocurrió en el gobierno de Alicia Kirchner informó el gremialista. "No cumplió con la promesa de sacarnos de la pobreza, nosotros ya presentamos el pedido de paritaria urgente”, exclamó.

Por último, Alegre detalló que la propuesta del sindicato es impulsar al creación de preceptorías únicas, y que frente a la baja de la matrícula, impulsar parejas pedagógicas para solventar las dificultades que encuentras en escritura y matemática.