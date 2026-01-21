Estos son los 10 autos más baratos de Argentina en enero 2026

En un contexto económico complicado, encontrar un automóvil 0 km accesible se ha convertido en una prioridad para muchos compradores. Según el relevamiento de precios de lista de marcas líderes en el mercado local, hay opciones desde unos ARS 20.900.000 hasta alrededor de ARS 36.710.000, con propuestas que van desde citycars urbanos hasta SUV compactos básicos. A continuación, repasamos los 10 modelos más baratos, detallando su precio de lista, mecánica y diseño para usuarios con presupuestos moderados.

1) Renault Kwid — ARS 20.900.000

El Renault Kwid encabeza el ranking como el auto más barato del país. Construido en Brasil, es un citycar de segmento A con motor 1.0 litros 3 cilindros de aproximadamente 66 CV, asociado a caja manual de 5 marchas. Su diseño exterior es compacto, con líneas sencillas y enfoque urbano, ideal para recorrer la ciudad con consumos muy reducidos. El interior es funcional, priorizando espacio eficiente para pasajeros y carga básica.

2) Fiat Mobi Trekking 1.0 — ARS 27.070.000

El Fiat Mobi Trekking presenta un motor 1.0 litros 4 cilindros de alrededor de 70 CV, con caja manual de 5 marchas. Este citycar agrega estética aventurera con molduras plásticas, barras de techo y suspensión ligeramente elevada respecto a los urbanos tradicionales. Es simple, práctico y pensado para movilidad esencial en ciudad.

3) Fiat Argo Drive 1.3 MT — ARS 29.780.000

El Fiat Argo es un hatchback de segmento B con motor 1.3 litros de unos 99 CV y caja manual, que ofrece un salto importante en espacio y confort respecto a los citycars. Su diseño exterior es más sofisticado, con parrilla moderna, llantas de aleación simples y un interior con conectividad básica pero cómodo.

4) Fiat Cronos Like 1.3 GSE — ARS 30.960.000

El Fiat Cronos es un sedán compacto con motor 1.3 litros similar al del Argo, orientado a quienes buscan baúl amplio y confort en viajes largos. Su diseño combina líneas clásicas de sedán con detalles modernos, y la mecánica prioriza economía y mantenimiento accesible.

5) Citroën Nuevo C3 VTi Feel MY26 — ARS 31.040.000

El Citroën C3 incorpora un motor 1.2 o 1.6 naftero (dependiendo de versión) con cifras de potencia alrededor de 82-115 CV y caja manual o automática en algunas variantes. Su diseño se distingue por formas más curvas, techo flotante y detalles de estilo europeo, con un interior cómodo y tecnológico para el segmento.

6) Peugeot 208 Active MT AM26 — ARS 31.140.000

El Peugeot 208 es otro hatchback compacto con motor 1.2 o 1.6 naftero y cajas manuales, que combina estética moderna con rasgos dinámicos. Su diseño exterior es más estilizado que el de los citycars y su interior ofrece buen nivel de conectividad y confort.

7) Citroën Basalt — ARS 31.930.000

El Citroën Basalt es una versión de nivel de equipamiento del C3 con detalles diferenciadores en diseño —como llantas específicas y decoraciones exclusivas— y un enfoque en confort adicional. Mecánicamente comparte motorización con el C3 base.

8) Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P — ARS 33.285.000

El Toyota Yaris destaca entre los más baratos por ofrecer un motor 1.5 litros 4 cilindros de ~107 CV con transmisión automática CVT, única caja automática en el top. Su diseño es moderno y urbano, con líneas limpias y equipamiento pensado para uso diario con confiabilidad Toyota.

9) Fiat Pulse Drive 1.3 MT5 — ARS 36.670.000

El Fiat Pulse es un SUV compacto con motor 1.3 litros y caja manual, que ofrece mayor espacio interior, posición de manejo elevada y diseño más robusto que los hatchbacks. Es una opción para quienes buscan accesibilidad con algo de versatilidad extra.

10) Citroën Aircross VTi Feel PK MY26 — ARS 36.710.000

El Citroën Aircross es un SUV compacto con motor naftero de potencia moderada, orientado a familias urbanas y conducción versátil. Su diseño robusto, con detalles SUV y buen despeje, representa una alternativa atractiva dentro de los más accesibles del segmento.

En conjunto, este top 10 de los autos 0 km más baratos en Argentina refleja cómo los fabricantes combinan precios competitivos con mecánicas sencillas y diseños orientados al uso urbano y familiar, ofreciendo opciones que, más allá del valor, priorizan eficiencia, confort acorde y estilo para diferentes tipos de conductores.