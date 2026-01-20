Es el thriller criminal más esperado de Netflix: tiene sólo cinco capítulos

La historia de "La Tierra del pecado" comienza con la muerte de Silas, un adolescente cuyo cadáver es hallado en una granja aislada

Ambientada en la península de Bjäre, Suecia, la nueva serie del director Peter Grönlund pisa fuerte en Netflix por su atractiva combinación de investigación policial clásica con un drama psicológico profundo y una mirada crítica sobre las dinámicas familiares y sociales en un entorno rural que, al parecer, oculta más de lo que muestra.

Estrenada el 2 de enero de 2026 y de sólo cinco capítulos, "La Tierra del pecado" se configura como un verdadero thriller criminal que se distancia de las estructuras convencionales y se adentra en la psiquis de sus personajes.

¿De qué se trata La Tierra del pecado?

La historia de "La Tierra del pecado" comienza con la muerte de Silas, un adolescente cuyo cadáver es hallado en una granja aislada. A cargo de la investigación queda la inspectora Dani, una detective brillante pero reservada, cuya relación con el caso es más íntima de lo que debería. Junto a ella trabaja Malik, un policía recién graduado que aporta una perspectiva más racional y procedural al equipo, aunque pronto se verá desbordado por las complejidades que rodean el crimen.

La dinámica entre ambos constituirá entonces uno de los ejes emocionales de la serie: mientras la primera lidia con los fantasmas de su pasado, Malik trata de adaptarse a un entorno hostil y profundamente jerárquico.

Con solo cinco capítulos de aproximadamente 40 a 45 minutos cada uno, "La tierra del pecado" apuesta por una narrativa compacta y sin relleno, que mantiene al espectador en constante tensión. Las reseñas especializadas, aunque variadas, coinciden en destacar el equilibrio entre lo social y lo psicológico que propone, así como la calidad de las actuaciones y la estética cinematográfica que la producción logra en cada escena.

Ficha técnica de La Tierra del pecado